Die Kontroversen zwischen der W.E.B. Windenergie AG und den Windkraftgegner betreffend das Windkraftprojekte in Grafenschlag ist um ein Kapitel reicher.

In der jüngsten Aussendung der IG Waldviertel, dem Dachverband der Waldviertler Bürgerinitiativen im Waldviertel heißt es, dass die Rodungen und der Bau von Straßen für dieses Windkraftprojekt im Wald nach Protesten behördlich gestoppt worden seien. Die W.E.B. dementiert diese Meldung vehement. „Es gibt keine behördliche Einstellung. Die Bauarbeiten gehen diese Woche weiter“, betont W.E.B.-Pressesprecherin Beate Zöchmeister.

Zwei Meinungen

Laut den Windkraftgegnern sei die Genehmigung der Netzanbindung für die Ableitung des Stroms gerichtlich anhängig und noch nicht genehmigt. „Auf Grund der am 9. März rechtswidrig begonnenen Bautätigkeit im Europaschutzgebiet Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft wurden von der Umweltorganisation Pro Thayatal und der BI Unsere Heimat die Umweltanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft Zwettl verständigt. Die Arbeiten mussten daraufhin am 10. März eingestellt werden“, heißt es in dieser Aussendung. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall betont auf NÖN-Anfrage: „Ja, es gibt ein laufendes Verfahren. Alles, was in diesem Fall möglich und notwendig ist, haben wir gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Viele Kritikpunkte

„Eine 20-kV-Leitung, die allein zu dem Zweck errichtet wird, die von Windkraftanlagen erzeugte Energie zum Umspannwerk zu transportieren, ist unzweifelhaft als untrennbare Einheit des Gesamtprojekts anzusehen“, sagt etwa Manfred Maier von der NGO Pro Thayatal. Es sei offensichtlich, dass durch den eigenen Projektteil der Stromableitung eine notwendige Naturverträglichkeitsprüfung gemäß § 10 NÖ Naturschutzgesetzes umgangen werde: „Dass das Projekt überhaupt so weit voranschreiten konnte, liegt bei den im Vorfeld oberflächlich und mangelhaft erstellten Gutachten. Solange bei allen Verfahren immer dieselben wohlwollenden ‚Gutachter‘ zum Einsatz kommen, bleibt der Naturschutz auf der Strecke.“

Unterstützung gibt es von Günther Maier von der örtlichen Bürgerinitiative „Unsere Heimat“: „Wir haben auf die vielen Naturschutz-Probleme immer wieder hingewiesen.“

Arbeiten gehen weiter

Für die W.E.B. sind diese Vorwürfe aus der Luft gegriffen. „Bei den Gegnern gibt es anscheinend eine andere Rechtsmeinung. Sie dürften das Gefühl haben, dass es noch zusätzliche Genehmigungen brauche. Aber es handelt sich um einen derart geringfügigen Eingriff in ein Natura-2000-Gebiet. Somit ist eine weitere Genehmigung nicht nötig“, erklärt die Pressesprecherin.

Stein des Anstoßes sei laut Zöchmeister ein schmaler Streifen eines Natura-2000-Gebietes, der direkt neben dem Purzelkamp liegt und auf dem eine Grube ausgehoben worden ist. „Diese Grube wurde ausgebaggert, damit wir die Stromleitung, die wir vom Windpark zur nächsten Trafostation benötigen, unter dem Purzelkamp verlegen können.“ Die Aushubarbeiten seien am 10. März abgeschlossen worden, daher haben auch die Arbeiter diese Baustelle verlassen. „Das hat vielleicht den Anschein erweckt, dass die Arbeiten behördlich eingestellt worden wären, weil ja ein Windkraftgegner die Behörde informiert hat. Die Arbeiten wurden aber nicht behördlich eingestellt.“ Das bestätigt auch Arnold Kainz, Projektierungsleiter bei W.E.B.: „Wir arbeiten wie geplant weiter.“ Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Leitungsbau. Diese Stromleitung führt zum Umspannwerk Sallingberg und ist rund acht Kilometer lang. Die vier geplanten Windräder sollen noch heuer aufgestellt werden.

Weitere Kontroversen zu erwarten

Bis dahin dürfte es noch einige Auseinandersetzungen zwischen W.E.B. und der IG Waldviertel geben. Die Mitglieder kündigten nämlich an, „alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen, um die gesetzlich verankerte Umweltverträglichkeit sicher zu stellen.“

Gemeinde steht hinter Windpark

Dass es einen behördlichen Baustopp seitens der Behörde gegeben haben soll, erfuhr der Bürgermeister von Grafenschlag, Franz Heiderer, durch die NÖN.

Aus der Gemeindestube wird darauf verwiesen, dass die Windparkgegner gar nichts mit der Gemeinde zu tun haben würden. „Es scheint, dass diese quasi ‚hauptberuflichen‘ Windkraftgegner überall auftauchen, wo gerade etwas geplant ist, ohne selber einen Bezug zum Standort zu haben.“ Die große Mehrheit der Bevölkerung befürworte dieses Projekt oder stehe neutral dazu. „Der geplante Windpart ist demokratisch durch den Gemeinderat legitimiert, der das Projekt auch beschlossen hat.“