Start für Bauer Robert bei der Suche nach der Traumfrau .

Jetzt wird es ernst für den 36-jährigen Bauern Robert aus der Gemeinde Zwettl: Wie die NÖN berichtete, sucht er in der ATV-Show "Bauer sucht Frau" die große Liebe. Vorgestellt wird Robert in der zweiten Ausgabe am 9. Juni, die NÖN hat das Video.