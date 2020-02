Jank und Hochwallner präsentierten den Bauern gemeinsam mit dem Unternehmer Josef Kaltenegger aus der Steiermark die Überlegungen des UBV für neue Wege in der Agrarpolitik. Der Grund, warum sich Frauen und Männer im UBV engagieren sei ganz einfach: Man will Bauer sein und bleiben. Schließlich brauche es aber eine gerechte Abgeltung der Leistungen der Land- und Forstwirte und echte Spielregeln.

Aktuell passe weder die Abgeltung von erbrachten Leistungen noch die Spielregeln. "Wer das Bauernsterben stoppen will, wer Innovation statt Selbstbeweihräucherung will, wer Mut anstatt 'Nicht zuständig' sehen und hören will, wer neue Wege mit neuen Perspektiven anstatt von Fortschreiben des Niederganges des Bauernstandes haben will, der geht wählen", heißt es in einer Aussendung.

Neben Franz Jank kandidiert für den UBV aus dem Bezirk Zwettl prominent an 3. Stelle der Landesliste die Biobäuerin Lisa Maria Kargl aus Großglobnitz. Mit der Biobäuerin und Bezirksspitzenkandidat Franz Jank kandidieren weiters Friedrich Gillinger aus Martinsberg und Franz Schröfl aus Zwettl im Bezirks Zwettl.