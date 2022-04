Baum stürzte auf Arbeiter "Ausgehebelter" Baum verletzte 25-jährigen Waldarbeiter am Kopf

E in 24-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl führte in einem Waldgebiet im Bereich 3902 Heinreichs Holzfällerarbeiten durch. Nachdem ein Baum nicht in gewollte Fallrichtung zu Boden fiel, stürzte dieser auf einen bereits gefällten Baum, welcher wiederum „ausgehebelt“ wurde. Dieser traf dann den Arbeiter im Kopfbereich.