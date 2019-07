Bei Eintreffen am Einsatzort wurde der Einsatzleiter durch Mitarbeiter der Firma OBI empfangen und darüber informiert, dass es sich um einen Realbrand in den WC-Anlagen des Verkaufsraumes gehandelt hat. Durch die Brandmeldeanlage konnten die Mitarbeiter den Brand noch in der Entstehungsphase entdecken und schlimmeres verhindern. Durch die Mitglieder der FF Zwettl-Stadt wurde der WC-Bereich mittels Druckbelüftungsgerät rauchfrei gemacht. Vermutlich wurde der Brand durch eine brennende Zigarette ausgelöst.