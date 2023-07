Neugestaltung der Spielplätze im Gemeinderat beschlossen

Einstimmig war der Beschluss zu einer Stellungnahme gegenüber dem Land Niederösterreich. Die Behörde war der Ansicht, dass die im Widmungsverfahren vorgesehenen Bauplätze nicht genehmigt werden können, da ihrer Ansicht nach bereits genügend Neubaugründe in Ottenschlag vorhanden sind. Bürgermeister Paul Kirchberger und alle Gemeinderäte waren und sind der Meinung, dass diese Parzellen in den nächsten Jahren benötigt werden.

Neugestaltung Kinderspielplätze

Die Neugestaltung der Kinderspielplätze in der Gemeinde waren ein weiterer Tagesordnungspunkt. Die Sanierung und Überarbeitung der Plätze im Kindergarten, am Oberen Ortsteich und am Unteren Ortsteich wurde diskutiert und an die Bestbieterfirma vergeben. Die Eltern sollen in die Gestaltung einbezogen werden.

Autoabstellplätze und Sanierung der Leichenhalle

In Zukunft müssen in Ottenschlag bei einem Neubau auf Eigengrund zwei Stellplätze für Autos geschaffen werden. Parkende Autos haben zu Raumknappheit auf öffentlichen Grund geführt und haben unter anderem zu Problemen bei der Schneeräumung geführt. Die entsprechende Verordnung wurde einstimmig beschlossen. Ein weiterer Punkt war die Sanierung der Leichenhalle am Friedhof. Vorgesehen ist die Pflasterung vor der Leichenhalle, Trockenlegung rund um das Gebäude, ein Abgang zu den Gräbern, Verputzarbeiten im Innenraum, der Einbau neuer Fenster und des Tors sowie Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung

Beschlossen wurde die Vergabe zur Erstellung eines Leitungsinformationssystems. Durch die Neugestaltung des Areals am Oberen Teich wurden mehrere Verträge betreffend Übergabe und Tausch von kleinen Grundstücksteilen beschlossen. Im Anschluss an die Sitzung wurde bekannt, dass der Verkauf von Schloss Ottenschlag in Kürze abgeschlossen sein wird.