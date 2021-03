Vor genau einem Jahr startete beim Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs eine Großbaustelle. Jetzt ist der Zubau fertiggestellt und die neuen, modernen Therapieräume stehen den Patienten zur Verfügung. Rund drei Millionen Euro wurden investiert, um den aktuellen Anforderungen für einen zeitgerechten Rehabilitationsbetrieb gerecht zu werden.

Individueller Therapieplan. Bis zum Ausbruch der Coronapandemie konnten im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 223 Patienten betreut werden, seit einem Jahr wurde die Kapazität auf maximal 180 Personen beschränkt. Geändert hat sich coronabedingt einiges, aber der individuelle Therapieplan für jeden Patienten, der nach der Erstuntersuchung erstellt wird, ist die Grundlage für die Herz-Kreislauf-Rehabilitation. Wichtige Bausteine sind dabei Bewegung, Ernährung, Entspannung sowie die physikalische und begleitend die medikamentöse Therapie. Zudem absolviert der Patient zahlreiche diagnostische Untersuchungen, wie Ruhe-EKG, Herz-Ultraschall, Ergometrie, Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung etc. am Anfang seines medizinischen Aufenthaltes.

Wieder ausreichend Platz. Für diese Therapien und Untersuchungen ist natürlich ausreichend Platz erforderlich. Durch den Zubau ist wieder ein optimaler Platzbedarf gegeben. Es entstanden unter anderem mehr als zehn hochwertige Therapieräume, ein moderner Kardio-Fit-Raum, ein großer Bewegungsraum sowie ein Andachtsraum.

Durch diesen Verbindungsgang kommen die Patienten vom Haupthaus in den neuen Zubau – barrierefrei natürlich. Herz-Kreislauf-Zentrum

Die neuen Therapieräume wurden gemeinsam mit den Therapeuten konzipiert und gestaltet, dabei wurdenalle aktuellen Anforderungen berücksichtigt. Die neuen Räume sind auf der einen Seite ideal für die Patienten, und bieten auf der anderen Seite moderne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. „Ein großer Vorteil für die Patienten ist, dass wir einen Therapiebereich auf einer Ebene geschaffen haben. Bisher gab es zwei Therapiebereiche, somit können sich die Patienten nun besser orientieren und die Wege zur Therapie sind kürzer und einfacher“, betont Geschäftsführer Fritz Weber, und: „Zudem haben wir jetzt mehr Räume, das heißt schlichtweg mehr Platz und wir können somit ein verbessertes Therapieangebot anbieten. Speziell in der aktuellen Corona-Zeit ermöglicht dieses Mehrangebot an Räumen noch mehr Platz, um die erforderlichen Schutzabstände einzuhalten.

Darüber hinaus wurden im Bestand einige Bereiche umgebaut und neugestaltet, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. So entstand unter anderem ein topmodernes Beratungszentrum für die Ernährungstherapie. Die bisherigen Therapieräume wurden teilweise neugestaltet und sind weiterhin für andere Therapieanwendungen in Verwendung.

Im Fokus das Wohl aller. „Bei Weiterentwicklungen unserer Angebote und Abläufe steht das Wohl unserer Patienten an erster Stelle. Es freut uns sehr, dass wir mit diesem Zubau die Bedürfnisse unserer Patienten noch besser erfüllen können“, erklärt der Geschäftsführer.

Aber auch auf das Wohl der Mitarbeiter wird im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs großer Wert gelegt. Zusätzlich zur Erweiterung des Therapiebereichs mit topmodernen Behandlungsräumen wurden auch neue Besprechungs- und Büroräumlichkeiten geschaffen. Mit derzeit über 230 Mitarbeitern in den diversen Bereichen des Hauses ist das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. „Mit diesem Zubau können unsere modernen Arbeitsbedingungen, die Hygienemaßnahmen sowie die Attraktivität und Qualität der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter auch in Zukunft gewährleistet werden“, ist Geschäftsführer Weber überzeugt.