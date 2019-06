Seit die Zwettler Stadtverwaltung im Jahr 1982 am jetzigen Standort erstmals den Dienst aufgenommen hat, hat sich nicht nur der Platzbedarf ständig erhöht, auch die Anforderungen an eine moderne Verwaltung haben sich maßgeblich verändert.

NÖN Freundlich und hell - die Wartebereiche vor den Abteilungen.

Unter intensiver Zusammenarbeit zwischen Planer, Professionisten, dem Projektteam, den Mitarbeitern des Stadtamtes und des Bauhofes ist in dreijähriger Planungs- und Bauzeit ein zeitgemäßes und kundenorientiertes Amtsgebäude geschaffen worden.

Werbung

Erste Etappe der Bauarbeiten war der Abbruch des Dachgeschosses und der anschließende Aufbau eines Vollgeschoßes in Holzbauweise. Die Fassade bildet hier eine vorgesetzte, hinterlüftete Aluminiumfassade, sie verleiht dem Bauwerk eine ansprechende Gliederung und eine moderne Optik. Durch dieses neu geschaffene zweite Obergeschoß, wurde der notwendig gewordenen zusätzliche Platz geschaffen. Hier sind die Büros von Bürgermeister und Vizebürgermeister, die Direktion, ein kleiner Sitzungssaal, das Stadtarchiv, die Volkshochschule sowie ein Personalraum untergebracht.

Werbung

Ein weiterer Schwerpunkt war die Schaffung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für die Bürger. Dafür wurde der Eingangsbereich zum Stiegenhaus geöffnet und ein einladender Zugangsbereich geschaffen. Bürgerbüro und Wartebereich sind nun vom Foyer aus erreichbar. Im Eingangsbereich wurde eine neue Aufzugsanlage eingebaut, somit erfüllt das Stadtamt nun auch alle Anforderungen der Barrierefreiheit. Im Zuge des Umbaus wurde die komplette Haustechnik auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die komplette Elektrotechnik wurde erneuert, die Heizung adaptiert und in Teilbereichen Lüftungsanlagen eingebaut.

Nach dem provisorischen Bezug des neuen Obergeschoß konnten die Umstrukturierungen in den beiden unteren Geschoßen beginnen. Im nordöstlichen Teil wurde ein Anbau (ehemaliges Bauamt) abgerissen, im Bereich des Trauungsraumes wurden tragende Wände versetzt und die Personalstiege abgebrochen. So war es möglich, für Trauungen und Veranstaltungen im großen Sitzungssaal einen attraktiveren, größeren Foyerbereich zu schaffen. Zusätzlich gibt es nun in unmittelbarer Nähe zum Trauungsraum einen Freibereich.

Werbung

Als Abschluss wurde noch die komplette Fassade saniert, an der Vorderseite außen liegender Sonnenschutz angebracht und auch die Außenanlagen neu gestaltet. Das Stadtamtsgebäude, der Vorplatz und das Musikerheim bilden nun ein stimmiges Ensemble und laden Bürger und Gäste zum Besuch und Verweilen ein.

NÖN Das neue Bürgerbüro ist nun die zentrale Anlaufstelle für die Bürger.