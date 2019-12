Jetzt ist es soweit: Die Zwettler Innenstadt soll eine Begegnungszone bekommen. Laut Bürgermeister Franz Mold wird sie in der Unteren Landstraße von Höhe Habsburgergasse bis zum Haus Strassberger in der Landstraße sowie in Richtung Hamerlingstraße bis zum Reisebüro Kerschbaum reichen, siehe Grafik.

Der Straßenaufbau ist über 40 Jahre alt. „Bereits bei den Arbeiten vergangenes Jahr stand fest, dass wir die Straße 2020 erneuern müssen“, erklärt Bürgermeister Franz Mold die Pläne. Mit Verkehrsplanern wurde das Konzept einer Zone entwickelt, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. In der Begegnungszone wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h herrschen. Die Gehsteige werden auf Straßenniveau abgeflacht. „Ein Vorteil ist, dass Fußgänger die Straße dort dann überall kreuzen können“, sagt Mold, der betont: „Das wird die erste Begegnungszone im Waldviertel!“

Phase 1: Umleitung über Dreifaltigkeitsplatz

Die erste Ausbauphase soll am 30. März starten und. Laut Mold dauert sie zwischen sechs und acht Wochen. Dabei ist der Abschnitt zwischen Blumen Steininger und Strassberger inklusive der oberen Postkreuzung gesperrt. In dieser Zeit gibt es bis auf Zustellungen keine Lkw-Durchfahrt durch die Innenstadt.

Pkw gelangen über die Untere Landstraße vor Blumen Steininger rechts über den Hauptplatz in Richtung Hamerlingstraße. Zwischen der Dreifaltigkeitssäule und der Häuserfront auf Seite der Goldenen Rose werden zwei Fahrspuren eingezeichnet, um den Verkehr um die Postkreuzung herum zu leiten. „Die Fußgänger werden davon nicht beeinträchtigt und können weiter entlang der Geschäfte gehen“, erklärt Straßenmeister Gilbert Schulmeister.

Phase 2: Postberg zweispurig befahrbar

In einer zweiten Bauphase wird die Untere Landstraße ab dem Café Süd bis zum s‘Beisl erneuert. Sie ist während des Umbaus für den Verkehr gesperrt. Der Postberg wird in dieser Zeit wieder zweispurig geführt. Der Verkehr über Landstraße und Hauptplatz wird wieder normal geleitet. Auch der Dreifaltigkeitsplatz wird dann wieder zur gewohnten Fußgängerzone.

Dieser Abschnitt der Unteren Landstraße wird nicht zur Begegnungszone umgewandelt. Der Grund: „Die Straße ist dort sehr eng. Dort braucht es weiter eine klare Abgrenzung von Straße und Gehsteig“, sagt Mold.

Komplett abgeschlossen sollen alle Arbeiten im Herbst 2020 sein. Markierungen geben dann die Stellplätze vor, siehe Grafik. Voraussichtlich sollen so sechs zusätzliche Parkplätze entstehen.

Bürgermeister Mold ersucht die Bevölkerung um Verständnis: „Ein Umbau ist immer eine Ausnahmesituation. Wir müssen aber das Ziel vor Augen haben: Unsere Innenstadt wird schöner und lebenswerter.“ Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 580.000 Euro. 400.000 davon soll die Gemeinde stemmen, den Rest das Land NÖ.