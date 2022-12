860.000 € für Kulturstadl Göpfritz

Werbung

Eine traditionelle Veranstaltungsstätte wird im kommenden Jahr modernisiert. Der Göpfritzer Kulturstadl, erbaut in den 1980er-Jahren, ist in die Jahre gekommen. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurde nun die Sanierung beschlossen.

„Es ist jetzt an der Zeit dafür, vor allem weil das Dach nach Hagelschäden kaputt ist“, erklärt Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun (ÖVP). Auch der Energieverbrauch sei ein höchstaktuelles Thema. Die Heizung müsse erneuert werden, und der Saal an sich sei auch mehr schlecht als recht wärmegedämmt. Zu den erwähnten Punkten soll auch eine neue Ton- und Lichttechnik hinzukommen.

Bauabschluss rechtzeitig zur Ballsaison 2023

Ein erster Vorentwurf wurde bereits erstellt, doch noch ist das Projekt in der Anfangsphase. Mit einem Baustart rechnet die Bürgermeisterin jedoch schon im Mai 2023. Wiedereröffnet werden soll der runderneuerte Kulturstadl dann Ende November kommenden Jahres, rechtzeitig zum Advent und der Ballsaison.

Ob dabei auch der Innenbereich etwas umgestaltet wird, bleibt noch offen. „Das Gebäude ist ja denkmalgeschützt, und wir wissen nicht, ob so etwas auch passieren darf“, meint Riedl-Weixlbraun. Eine erste vage Kostenschätzung liegt bei 860.000 Euro.

Viele PV-Anlagen sind nächster Schritt

Neben dem Großprojekt Kulturstadl will die Gemeinde Göpfritz im kommenden Jahr auch an der Bauplatz-Front vorankommen. So ist die Schaffung neuer Grundstücke in Merkenbrechts (Richtung Allentsteig) und in Göpfritz (vis a vis der Siedlung Wildblick) geplant. Hier sollen bald Flächenumwidmungen und Parzellierungen folgen. In Göpfritz werden so voraussichtlich elf neue Bauplätze entstehen. Diese könnten möglicherweise noch 2023 erschlossen werden.

Die zweite große Gemeinde-Offensive betrifft das allgegenwärtige Thema Energiekosten. Eine Strompreiserhöhung von 150 Prozent trifft Göpfritz im kommenden Jahr hart. Abhilfe will man mit gleich drei Photovoltaik-Projekten schaffen. Das Gasthaus Wildrast, der Nah & Frisch-Markt und die Volksschule sollen mit neuen Anlagen ausgestattet werden. Zur Finanzierung sollen die erwarteten Förderungen durch das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) verwendet werden. „Die PV-Anlagen sind der nächste unabdingbare Schritt“, so die Bürgermeisterin.

Die wirtschaftliche Lage sei verständlicherweise nicht einfach. Auch der Voranschlag wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres verabschiedet. Das Gesamt-Nettoergebnis fällt dabei mit -232.700 Euro negativ aus. Dieser Umstand ergibt sich allerdings zu großen Teilen nach Berücksichtigung hoher Abschreibungsbeträge von 898.000 Euro. Für die Kulturstadl-Sanierung und die Wasserversorgung sollen Darlehen aufgenommen werden, weshalb 2023 mit einer Erhöhung des Schuldenstandes gerechnet wird.

