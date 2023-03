Rad- und Fußweg ist fix in Groß Gerungs

Ab Mai steht in Groß Gerungs eine größere Geh- und Radwegerweiterung an. Ort des Geschehens ist der Verbindungsweg entlang der B 38 zwischen Groß Gerungs und Dietmanns nahe dem Sägewerk Formholz. Der Weg soll ausgebaut beziehungsweise verbreitert werden. Dafür wurde in der jüngsten Groß Gerungser Gemeinderatssitzung nun ein Grundsatzbeschluss gefasst.

Anstoß ist ein Brückensanierungsprojekt der NÖ Straßen- und Brückenbauabteilung. Die Brücken zwischen Groß Gerungs und Dietmanns werden im Sommer erneuert. „Deshalb bietet sich die Gelegenheit, im selben Zug einen Weg zu errichten“, erklärte Bürgermeister Christian Laister (ÖVP).

Auf der beliebten Freizeitrunde Richtung Oberrosenauerwald stünde man nämlich gerne mal an den Brücken an, wo der Fußgängerweg sogar zu schmal für einen Kinderwagen sei. „Ich glaube, dass es eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation gäbe, wenn wir den Weg verbessern“, betonte der Bürgermeister zuversichtlich.

In zwei Etappen von Mai bis Herbst soll der Weg auf einer Länge von rund 550 Metern verbreitert und im Bereich der Brücken ein neues Teilstück errichtet werden. Der Weg soll dann sowohl Fußgängern als auch Radfahrern offen stehen.

Finanzierung zu 70 Prozent durch das Land

Die Gesamtkosten werden auf 252.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde geht dabei von einer Förderung von 70 Prozent aus Landesmitteln aus, wodurch maximal 75.000 Euro auf die Gemeinde selbst entfallen würden. Um die Arbeiten wird sich die Straßenmeisterei Groß Gerungs gemeinsam mit der Brückenmeisterei Krems kümmern.

