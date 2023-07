16 Teams bei der Jugend Bad Traunstein

Die Jugend Bad Traunstein unter der Leitung von Obmann Daniel Fichtinger ist eine der größten und aktivsten Jugendvereine des Bezirks. Das zeigte sich auch bei ihrem Beachvolleyball-Turnier durch den hochrangigen Besuch des Führungsduos der Jungen ÖVP Niederösterreich, Landesobmann Sebastian Stark und Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl. Natürlich war auch Bürgermeister Roland Zimmer unter den Zuschauern.

16 Vierer-Mixed-Teams bestritten die Vorrundenspiele in vier Gruppen. Entsprechend lang dauerte es, bis nach den Kreuzspielen und Finalspielen am Sonntagabend die drei Top-Mannschaften feststanden. Den dritten Platz erkämpften sich „Old Schmetter Hand“, die Lokalmatadore aus Bad Traunstein. In einem spannenden Finale setzte sich erst im dritten Satz knapp das Team „Sumsi“ aus Kottes vor der Landjugend Schweiggers durch.