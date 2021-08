Die benötigte Infrastruktur für das Beachvolleyballturnier wurde von der Grafenschläger Landjugend in den Tagen zuvor professionell aufgebaut. So konnten am vergangenen Samstag die Spiele pünktlich beginnen.

Bunt zusammengewürfelte Mannschaften aus der Region spielten mit Freude und Ehrgeiz. Drei Pokale und ein Wanderpokal warteten auf ihren neuen Besitzer. Pro Mannschaft baggerten mindestens ein Mädchen und drei Burschen im Sand des Spielfeldes nach begehrten Punkten.

Obmann Lukas Steininger und Landjugendleiterin Sabrina Steininger sahen im Spaßfaktor die wichtigste Motivation der Teilnehmer. Mit ihrer gemeinsamen Vorarbeit wollten sie etwas für die Jugend der Region beitragen: „Wir arbeiten, die anderen spielen. Alle sollen mit Freude dabei gewesen sein. Auch wir können sportliche Veranstaltungen für Jugendliche am Land organisieren.“

Bei kühlen Getränken und nach einem erfrischenden Bad im Löschteich ging es am Ende zur Siegerehrung. Als Turniergewinner ging die Gruppe mit Lukas Weichselbaum, Fabian Scheikel, Kilian Bayer und Anne Seemann hervor.