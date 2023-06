Kids überzeugten beim Bezirksjugendsingen

Andrea Neuwirth moderierte diese tolle Veranstaltung und konnte unter anderem die Direktoren der teilnehmenden Schulen, die Bürgermeister Christian Laister, Andreas Maringer und Manfred Stauderer, Schulqualitätsmanager Fritz Laschober, den Fachinspektor für Musik und Kreativität Andreas Gruber oder den Bezirksverantwortlichen für das Jugendsingen Michael Koch als Gäste begrüßen.

Die Kids wurden von Solisten und Lehrern aus den eigenen Reihen unterstützt. Die Langschläger Volksschüler hatten sich sogar zur Unterstützung die Blasmusikkapelle mitgebracht.

Die Chöre wurden geleitet von Claudia Rauch und Cornelia Binder (Volksschule Groß Gerungs und Etzen), Sylvia Tüchler (VS Arbesbach), Claudia Leopoldseder (VS Langschlag), Judith Prock (Mittelschule Arbesbach), Bettina Schwaiger (MS Langschlag) und Renate Laister (MS Groß Gerungs).

Eröffnet wurde der Reigen von der VS Groß Gerungs & VS Etzen mit den Liedern „Kinder dieser Welt" und „Ja solche, wia mia san". Es folgte die VS Arbesbach mit „Das muss ein Ritter können" und „ Wia reimt sie denn des z'samm?" Die Mittelschule Arbesbach trug das „Putzgredlmirl" und „Chöre" vor. Die VS Langschlag begleitet von der Blasmusikkapelle sang „Shalala" und ein Kinderliedermedley, wo Heidi, Pippi Langstrumpf, ein Schlumpf, die Biene Maja sowie der Pumuckl antanzten. Die Mittelschule Langschlag unterhielt mit „Obladi, Oblada" und „Hint'n bei der Stadltür". Abgerundet wurde das Ganze von der Mittelschule Groß Gerungs mit „Waun i sing" und We are the world". Gemeinsam sangen alle Schüler „Freunde wie wir".

Das Programm ließ an Vielfalt nichts zu wünschen übrig und die Besucher waren begeistert.

Die Elternvereine der Volks- und Mittelschule Groß Gerungs baten nach der Veranstaltung zum Buffet. Für die Verköstigung der jungen Musiker sorgte jedoch das Poly Griesbach, das erfolgsreichste Poly Niederösterreichs. Sie stellen die Landesmeister 2023 in Metall, Bau und GSS (Gesundheit- Schönheit und Soziales). Damit haben sie sich für die Bundesmeisterschaft 2023 qualifiziert. Für Ton und Technik beim Bezirksjugendsingen zeichneten Josef Schuster und Robert Fuchs verantwortlich.