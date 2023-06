Zwettls Tourismus-Vorhaben macht große Schritte

Die Arbeiten an einer Stiegenkonstruktion vom Mühlbach hinauf zur Aussichtsplattform an der Stadtmauer im Innenhof der Stadt-Lofts schreiten zügig voran. Ein Brückenfundament beim Mühlbach wurde bereits installiert, außerdem wurde die Ufermauer saniert. Als nächster Schritt wird dort eine Holzbrücke und eine Tür mit Schließsystem errichtet. Nach der Fertigstellung – voraussichtlich im August – sollen Brücke und Stiege zwischen April und Ende Oktober jeweils tagsüber bis 18.00 Uhr benutzbar sein. In dieses Projekt investiert die Stadtgemeinde Zwettl rund 156.000 Euro. Bei der NÖ Stadterneuerung wurde um Förderung in der Höhe von 50 Prozent, also 78.000 Euro für dieses Projekt, angesucht. https://www.noen.at/zwettl/letzte-bauphase-zwettls-stadtmauer-wird-erlebbar-zwettl-361767603

Sicherer Aufstieg zur Stadtmauer

Es wurden bereits auch drei Stiegenabsätze Richtung Stadtmauer betoniert. Von dort sollen entlang der Mauer zwei Stahltreppen nach oben zum historischen Tor in der Stadtmauer in den Innenhof der Sonnentor Stadt-Lofts führen, eine von den Stiegen wurde ebenfalls bereits errichtet. Handläufe aus Edelstahl mit eingelassener LED-Beleuchtung sorgen dann für einen sicheren Aufstieg. Bei den beiden Stahltreppen wird ein Holzpodest mit Eichendielenbelag errichtet. „Die Stiegen machen einen Teil der insgesamt 917 Meter langen historischen Stadtmauer erlebbar“, freuen sich Bürgermeister Franz Mold und Stadträtin Anne Blauensteiner über das touristisch wertvolle Projekt. So wird sowohl bei der Brücke beim Mühlbach, als auch beim Eingang zu den Sonnentor Stadt-Lofts in der Landstraße eine neue Station in die Audioguide-Stadtführung eingebunden.

Große Fortschritte auch in den Sonnentor Stadt-Lofts

Treten Besucher am oberen Ende der Stiegen durch das historische Tor in der Stadtmauer, wartet ein einzigartiger Blick auf die Promenade und das Zwettltal. In den nächsten Wochen werden hier noch Gestaltungselemente vom Sonnentor Team ergänzt, die in die Vergangenheit eintauchen lassen und Geschichten erzählen.

Direkt vor dem Aussichtssteg breitet sich eine grüne Oase aus, in welcher rund 150 Pflanzen gepflanzt sind. Darunter befinden sich mehrjährige Stauden, Kräuter, Blüten, Bäume wie Marille oder Apfel und noch viele mehr. Bereits in den nächsten Tagen wird der Garten im Innenhof fertiggestellt und für Entspannung und Ruhe mitten in der Stadt sorgen.

In den fünf Ferienwohnungen der Stadt-Lofts und in Allgemeinbereichen wie dem Seminarraum oder der Gemeinschaftsküche befinden sich Malerarbeiten, Installations- und Elektrikarbeiten in den letzten Schritten.

Wer mehr über die Stadt-Lofts erfahren möchte wird hier fündig: www.sonnentor.com/stadt-loft