Musikverein Groß Gerungs spielte wieder groß auf

Die „musikhungrigen“ Besucher in der vollbesetzten Sporthalle, darunter auch zahlreiche Ehrengäste, wurden von Obmann Paul Traxler willkommen geheißen. Für 16 junge Musiker, die das bronzene Leistungsabzeichen erworben haben und somit in die Musikkapelle aufgenommen worden sind, war das ihr erstes Frühlingskonzert.

Zwischen dem abwechslungsreichen Programm, das von Johann Strauss bis Elton John reichte, sorgten die Musiker mit vielen heiteren Sprüchen und Doppelconférencen für Attacken auf die Lachmuskeln der Zuhörer, die nach dem offiziellen Programmpunkten um Zugaben baten. Die Musiker ließen sich nicht lange bitten, zum Abschluss gaben sie den Radetzkymarsch zum Besten, bei dem das Publikum begeistert mitging.

Frenetischer Applaus und Standing Ovation waren der verdiente Lohn für diesen wunderbaren Abend, der den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ausgezeichnet wurden die jungen Mitglieder, die das Leistungsabzeichen in Bronze erringen konnten: Klara Zwettler (Klarinette), Susanne Reisinger (Klarinette), Maria Laister (Klarinette), Tobias Eschelmüller (Flügelhorn), Stefan Floh (Tuba), Adrian Leister (Tuba), Elisa Hahn (Querflöte), Moritz Weber (Posaune), Valentin Zwettler (Trompete), Lukas Edinger (Horn), Daniel Floh (Flügelhorn), Florian Reisinger (Tenorhorn), Birgit Tüchler (Klarinette), Nadine Reisinger (Querflöte). Das Leistungsabzeichen in Silber erhielten: Elisabeth Holzinger (Klarinette), Hannah Vogl (Klarinette), Klaus Reisinger (Tenorhorn), Katharina Laister (Querflöte); in Gold: Charlotte Reisinger (Horn), Marlene Grünstäudl (Klarinette).

Weitere Erfolge der Musikkapelle Groß Gerungs waren: die Konzertwertung Stufe B mit 93,5 Punkten sowie die Marschwertung Stufe D mit 82,5 Punkten.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.