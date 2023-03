Kunst am Aschermittwoch in Zwettl

Für den der Kunst gewidmeten Gottesdienst konnte der Künstler Robert Bruckner aus Hirschbach gewonnen werden. Sein Gemälde zeigt eine Zirbe, die in felsigem Gelände unter schwierigen Bedingungen wächst und mit ihren Wurzeln Halt in den Felsspalten sucht - ein Sinnbild für die Fastenzeit, sich wieder auf das eigentlich Notwendige in unserem Leben rückzubesinnen.

