Entspannung durch neues „Walk-In“ im Bezirk Zwettl

Aus allen Bezirken des Waldviertels machen medizinisch ausgebildete Mitarbeiter vom Roten Kreuz Dienst in der Drive-In-Teststraße in Zwettl. An sieben Tagen die Woche von 8 bis 16 Uhr und länger nehmen die Mitarbeiter vom Roten Kreuz Nasenabstriche der zu testenden Personen. Im Bild Rot-Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott, der die Teststraße organisiert, und Franz Riegler (Horn), Alex Mieke (Horn), Michele Schmid (Gmünd) und Andreas Sochurek (Horn). Stadtrat Josef Zlabinger und Hannes Meisner vom Bauamt der Stadtgemeinde Zwettl halfen beim Aufbau der vom Sanitätsstab NÖ organisierten „Walk-In-Teststraße“ in Edelhof. Die behördliche Walk-In-Teststraße am Freigelände beim Sportplatz Edelhof betreut die Bezirksfeuerwehr Zwettl. Im Bild Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier, Patrick Weissinger, Otmar Weis und Martin Prem (FF Groß Gerungs) sowie Franz Bretterbauer (Verwaltungsinspektor FF Stift Zwettl).

