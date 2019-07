Drei freilaufende Hunde brachten am 20. Juli gegen 15.25 Uhr einen 87 Jahre alten Radfahrer zu Sturz.

Der Schweigginger fuhr in einer Gruppe von fünf Radfahrern als vorletzter von Großreichenbach kommend in Richtung Siebenlinden. Als die Gruppe auf Höhe der Kreuzung mit der L8275 (Reinbolden) war, wurden sie von drei freilaufenden Hunden umkreist, welche aus einem sich neben der Straße befindlichen Haus kamen. Der 87-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf, wodurch er für kurze Zeit das Bewusstsein verlor.

Die anderen Radfahrer, sowie die Hundebesitzer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Zwettler Klinikum gebracht und später ins Landesklinikum Horn überstellt.