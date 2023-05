Bei Etlas Auto geriet in Brand: Bange Momente für einen Zeitungszusteller

Drei Feuerwehren löschten das brennende Auto. Foto: FF Arbesbach

D as Auto eines Zeitungszustellers geriet am 5. Mai gegen 3.40 Uhr in Brand. Die Feuerwehren Arbesbach, Petrobruck und Altmelon mussten in Einsatz gehen.