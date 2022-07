Beim Überholen vom Motorrad geschleudert

Werbung

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Göpfritz. Ein 24-jähriger Göpfritzer war mit seinem Motorrad von Kirchberg/Wild in Fahrtrichtung Schönfeld unterwegs. Kurz nach dem Ortsgebiet von Kirchberg auf der L55 überholte er zwei Pkw.

In einer leichten Rechtskurve rutschte ihm nach eigenen Angaben das Vorderrad weg. Der Motorradfahrer kam in Folge auf das Straßenbankett und fuhr gegen eine betonierte Feldzufahrt. Er dürfte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von rund 100 km/h gehabt haben. Durch die Wucht des Anpralls wurde der er circa 40 Meter weit geschleudert.

Der Rettungshubschrauber brachte den 24-jährigen ins Krankenhaus Horn. Das Motorrad ist ein Totalschaden. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die Feuerwehren Schönfeld und Göpfritz.

