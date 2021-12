Bezirk Zwettl: Hausärzte an der Grenze

Corona und die dazugehörigen Impfungen sind derzeit oft die Hauptgründe, warum Patienten die Hausärzte aufsuchen. Auch bei den Kinderärzten platzen die Ordinationen aus den Nähten.

„Die derzeitige Situation ist sehr fordernd und das schon seit Monaten“, sagt der Bezirksärztesprecher Karl Danzinger, der in Allentsteig als praktischer Arzt tätig ist. Der Andrang der Patienten sei auch auf die PCR-Tests, die vor allem am Arbeitsplatz vorgelegt werden müssen, zurückzuführen. „Wir führen täglich zehn dieser Tests durch, mehr geht nicht.“

Auch Corona-Impfungen werden von Arzt Danzinger durchgeführt. Auch hier seien die in dieser Ordination angebotenen Impftermine ständig ausgebucht – vorwiegend durch Patienten, die sich ihren dritten Stich holen. Auch viele Jugendliche hätte er über die Sommermonate geimpft. „Ich möchte mich vor allem bei meinen Mitarbeiterinnen in der Ordination bedanken, diese leisten trotz des Mehraufwandes hervorragende Arbeit. Die zusätzliche Belastung durch die Telefonie ist fast unerträglich. Unsere vier Leitungen läuten ständig“, betont Danzinger. Die E-Medikation, welche viele Patienten nutzen würden, sei dafür mit ein Grund.

Dass der Stress der Ordinationsmitarbeiterinnen allgemein noch größer werden wird, damit rechnet der Ärztesprecher, denn: „Ab Jänner gibt es das Anmeldeportal für die Coronaimpfungen nicht mehr, das machen dann wieder die Ärzte. Ein duales System wäre hier wünschenswert“, stellt Danzinger klar. Kinder impft der Arzt kaum, da diese vorwiegend zum Kinderarzt gehen. „Anfragen von Eltern gibt es jedoch viele, und vereinzelt haben Beratungen zur Corona-Impfung doch zu einem Umdenken bei einigen Personen geführt, die sich danach impfen haben lassen.“

Arzt: „Lockdown-Ende eher unwahrscheinlich“

Dass der Lockdown Mitte Dezember enden kann, davon geht Karl Danzinger nicht aus. „Medizinisch gesehen müssen wir froh sein, wenn zu Weihnachten Familienbesuche möglich sein können. Natürlich könnten die Auswirkungen der neuen Omikron-Variante die Situation noch verschärfen. Aber wie sich das auswirkt, ist alles noch hellseherisch. Fakt ist jedoch, dass im Sommer und Herbst zu viel Zeit ungenützt verstrichen ist.“

Positiv stimmt den Bezirksärztesprecher jedoch, dass er mittlerweile auch schon vielen seiner Patienten in den vergangenen Wochen eine Grippeimpfung verabreichen konnte. „Es gibt ja schon viele Infekte, eine Grippewelle, die es im Vorjahr nicht gegeben hat, dürfte auch kommen. Dafür sind die jetzt geimpften Patienten aber gut geschützt.“

Insgesamt sei in der Bevölkerung Solidarität notwendig. „Außer man ist ein Einsiedler.“ Dem Lockdown kann der Arzt Danzinger auch etwas Positives abgewinnen: „Es gibt kein großes Einkaufen. Das könnte zu einer gewissen Besinnung auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten führen.“

Kinderarzt Zdenek Jaros ist sowohl als Leiter der Kinderabteilung am Landesklinikum Zwettl als auch als Kinder-Wahlarzt mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Sowohl im Krankenhaus als auch in seiner Praxis gebe es immer wieder Kinder, die an Corona erkranken, zu behandeln und zu betreuen. „Die Corona-Impfung sorgt derzeit für großen Diskussionsstoff. Die vielen Impfgegner machen einem das Leben nicht einfacher“, meint der bekannte Kinderarzt, der gemeinsam mit seinen Kollegen von der Kinderabteilung die Corona-Impfungen der Kinder ab fünf Jahren in der Zwettler Impfstraße durchführt. „Wie groß der Andrang sein wird, wissen wir nicht. Hier gibt es ja keine Anmeldungen. Wir gehen davon aus, dass viele Eltern ihre Kinder impfen lassen wollen.“

Weiteres Virus belastet aktuell kleine Kinder

Aber nicht nur Corona macht derzeit vor Kindern nicht halt. „Momentan ist auch das RSV-Virus bei kleinen Kindern im Umlauf“, erklärt Jaros. Dieses Respiratory Syncytial Virus sorgt für Atemwegsinfektionen. Davon seien, so der Kinderarzt, vorwiegend Säuglinge betroffen, die teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. „Hier gibt es keine Impfung, man kann nur durch Hygienemaßnahmen vorbeugen. Dieses Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen.“ Seine kleinen Patienten kommen auch mit sehr komplexen Krankheitsbildern in seine Praxis – von Herzproblemen bis Bauchschmerzen – „der Andrang ist jedenfalls sehr groß“.

In der Wahlarztpraxis von Sigrid Ruth in Ottenschlag sei der Patientenandrang durchaus überschaubar. „Ich arbeite im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs und führe in meiner Wahlarztpraxis vorrangig Führerschein- und Vorsorgeuntersuchungen durch. Das Interesse daran ist gleichbleibend“, sagt die praktische Ärztin.