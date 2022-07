Fußballgolf-Turnier in Pixendorf für den guten Zweck

Werbung

Das Sport nicht nur Spaß macht, sondern auch Menschen in einer Notlage aushelfen kann, bewies das Fußballgolf-Turnier in Pixendorf. Das Turnier wurde vom Club Niederösterreich organisiert und von der Austrotherm GmbH gesponsert. Die Erlöse der Veranstaltung sollen Menschen helfen, die durch Schicksalsschläge mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. In Frankenreith im Bezirk Zwettel wurden jeweils 2.000 Euro an zwei junge Witwen – Karina Eschelmüller mit ihren zwei Kindern sowie Daniela Redl mit ihren zwei Kindern – übergeben.

„Natürlich können wir den Frauen und Kindern nicht die Trauer und den Schmerz nehmen, aber zumindest die eine oder andere Geldsorge. Und vielleicht gelingt es uns auch, den Betroffenen einen Hauch von Hoffnung zu geben, dass sie in ihrer schwierigen Situation nicht alleine gelassen werden, dass es helfende Hände und zuhörende Ohren gibt. Nicht zuletzt deshalb ist es uns auch wichtig, die Spenden nicht anonym zu überweisen, sondern sie persönlich zu übergeben und dabei auch das Gespräch zu suchen und auf menschlicher Ebene in Kontakt zu treten“, sagten die Veranstalter bei der Übergabe.

Auch der Benefizverein Waldhausen war am Tag der Übergabe vor Ort. Der Verein unterstützt die beiden Familien ebenfalls tatkräftig, teilweise in Kooperation mit dem Club Niederösterreich. Schon vor wenigen Wochen konnten bei einem Benefizfußballspiele des Club Niederösterreich gegen die All Stars des SC Kottes Spenden gesammelt werden. Auch damit konnte einer der Familien geholfen werden.

Weitere Sponsoren des Fußballgolf-Turniers waren: Brucha GmbH, der Heidecker GmbH, der Planie GmbH, der Acacio Immobilien GmbH, Riedergarten Immobilien, der Donau Versicherung AG, dem Diamond Country Club, Hebenstreit Sportmarketing.

