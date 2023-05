Lizzi Engstler war in Zwettl „Stimme für Afrika“

Die Zwettler Big Band begeisterte erneut mit Stargast Elisabeth „Lizzi“ Engstler. Einnahmen des Benefizkonzerts kommen dem Verein „Stimmen für Afrika“ zugute, der gleichzeitig zehnjähriges Jubiläum feierte.

Nach der umjubelten Premiere im Vorjahr gastierte Stargast Elisabeth „Lizzi“ Engstlerzum bereits zweiten Mal mit der Zwettler Big Band im Stadtsaal. Erneut lud die Stadtgemeinde Zwettl zu einem „Mut-Mach-Konzert“. Die Erlöse des Benefizkonzerts kamen diesmal dem Verein „Stimmen für Afrika“ zugute, der bereits seit zehn Jahren Hilfsprojekte in Burkina Faso und der Republik Benin realisiert. „Ich bin berührt und gerührt, dass heute so viele Menschen gekommen sind“, freute sich Generalsekretärin des Vereins, Martina Kainz, in ihren Begrüßungsworten.

„Den Wert der Dinge anders einschätzen“

Ein Kurzfilm gab anschließend einen Überblick über die Vereinstätigkeiten. So wurden in den vergangenen zehn Jahren in Westafrika viele Brunnen gebohrt, Schulklassen und Krankenstationen gebaut, mit Patenschaften Familien unterstützt und durch Spenden Kindern die Möglichkeit gegeben, in die Schule zu gehen. In dem Jahrzehnt seit Vereinsgründung am 19. April 2013 habe Kainz bei den vielen Hilfsprojekten vor Ort auch selbst viel gelernt, etwa „dass man eine Wohnzimmercouch auch auf einem Moped transportieren, oder man auch mit einem Kübel Wasser duschen kann“, erklärte sie mit einem Augenzwinkern und: „Man lernt, den Wert der Dinge anders einzuschätzen.“

Kainz bedankte sich unter anderem bei Vizebürgermeister Andrea Wiesmüller für die Idee, dieses Benefizkonzert zugunsten „Stimmen für Afrika“ zu veranstalten und für ihre Unterstützung. Bürgermeister Franz Mold lobte in seiner Begrüßung das Engagement des Vereins, sich für arme Regionen in Afrika einzusetzen.

Lizzi Engstler strahlte

Voll des Lobes war auch der musikalische Leiter der Big Band, Christian Helmreich, für Stargast Lizzi Engstler: „Wenn sie kommt, geht die Sonne auf.“ Engstler strahlte nicht nur durch ihre charmante Art, sondern auch stimmgewaltig in den Liedern, besonders etwa bei „I will survive“ oder dem von ihr selbst geschriebenen „Frei“. Klassiker wie „Boy from Ipanema“, „Big Spender“ oder die Moritat von „Mackie Messer“ verwob Engstler in ihren Ansagen unter dem Thema „Mut“ und entließ das begeisterte Publikum mit einem positiven Motto in die Nacht: „Wir lassen uns von Krisen, seien es große oder kleine, nicht unterkriegen!“

