Musikverein und Singkreis Kottes musizierten zugunsten der Pfarrkirche

Das Programm dieses großartigen Konzerts am 6. Oktober war ein bunter Mix aus Vokal- und Instrumentalmusik. Ferdinand Smetana begrüßte die zahlreich erschienenen Zuhörer mit den Worten: „Ja, die Kirche strahlt in neuem Glanz. Das Konzert soll eine Feier für das schöne Gotteshaus sein und gleichzeitig eine Benefizveranstaltung“.

Musikverein und Singkreis Kottes eröffneten gemeinsam mit dem Tauflied „Ins Wasser fällt ein Stein“. „Ubi Caritas“ (lat. „Wo die Liebe“) vom Singkreis mit Chorleiterin Christine Glaßner am E-Piano gefiel durch seine eingängige Melodie, ebenso „As the deer“, das nur von den Damen sehr rein und ausgewogen gesungen wurde. Dazwischen wagte sich der Musikverein unter der Leitung von Kapellmeister Lukas Elletzhofer über eine Instrumentalversion von „Locus iste“ – im Original eine Komposition von Anton Bruckner für vierstimmigen Chor.

Ferdinand Smetana sprach verbindende Worte

Ferdinand Smetana, der professionell und volksnah zugleich die Werke und deren Komponisten erläuterte, trug ein von ihm geschriebenes Gedicht vor: „Gute Nacht, mein Engel“. Nach „All night all day“ im Gospel-Stil vom Singkreis folgte eine Coproduktion beider Orchester: „Herr, deine Liebe“.

Modernere Musik bot der Singkreis mit „Leicht kennt mas hom“ des Salzburger Shootingstars Chris Steger unter der Leitung von Kathrin Lagler am E-Piano. Die Strophe wurde meisterlich von vier jungen Sängerinnen gesungen, und Viktoria Vogl-Eder begleitete an der Gitarre. Der Musikverein spielte ausgezeichnet das schöne Stück „Jesus berühre mich“, und Ferdinand Smetana las ein Gedicht des ehemaligen Pfarrers Pater Marinus Maier: „Mei Hoamat“.

Ein Höhepunkt des Konzerts war der weltbekannte Gospelsong „Amazing Grace“, der ursprünglich vom Kapitän eines Sklavenschiffs stammt, mit der herausragenden Leadstimme von Julia Wurzer. Eine tragische Entstehungsgeschichte hat auch „Von guten Mächten“, gespielt vom Musikverein Kottes. Der Text wurde 1944 von einem Gestapo-Häftling vor seiner Hinrichtung verfasst und erst später vertont. Den Schlusspunkt setzten Musikverein und Singkreis gemeinsam mit „Kommt, sagt es allen weiter“, der deutschen Version des Spirituals „Go, tell it on the mountain“.

Letzte Renovierung vor 50 Jahren

Pater Timotheus Juric bedankte sich für die Unterstützung des Projekts Kirchenrenovierung. Die letzte Renovierung sei vor 50 Jahren erfolgt, und das Gebäude wird heuer 900 Jahre alt. „Es ist unsere Pfarrkirche, und wir sollen dafür sorgen, dass sie auch für unsere Nachkommen schön erhalten bleibt.“ Sein besonderer Dank galt Leopldine Vogl für die Koordinierung der Arbeiten. Für die Zugabe „Segne du Maria“ unter der Leitung des ehemaligen Kapellmeisters Christian Mistelbauer forderte Ferdinand Smetana die Besucher zum Mitsingen auf.

Im Anschluss an das Konzert lud der Pfarrgemeinderat unter der Organisation von Obfrau Hermine Führer zu einer Agape vor der Kirche.