Stift Zwettl singt und musiziert für Erdbebenopfer

Sehr viele Musikfreunde nutzten die Einladung zum Benefizkonzert am Samstag, um für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu spenden. Hermine Hackl, Präsidentin des Ökosozialen Forum NÖ, organisierte diese Veranstaltung in der Stiftskirche Zwettl, bei der alle Akteure sich in den Dienst der guten Sache stellten. Die Bundesministerin für Landesverteidigung, KlaudiaTanner, dankte in einem Telefonat der Organisatorin.

Abt Johannes begrüßte als Hausherr die Konzertbesucher. Trotz großer Freude über dieses Benefizkonzert äußerte er sich über einen bitteren Beigeschmack durch ein provokantes E-Mail bezüglich des Zweckes dieser Benefizveranstaltung, welches er bekommen habe. „Nächstenliebe und Hilfe sind keineswegs mit Parteipolitik, Herkunft und Rasse sowie Glaube von Bedürftigen in Einklang zu bringen“, erklärte der Abt sehr betroffen.

Von sakralen Klängen bis zu volksmusikalischen Weisen

Neben dem Stiftskapellmeister Marco Paolacci an der bekannten Egedacher Orgel, war die Sopranistin Martina Daxböck zu hören. Alexander Kastner brachte wunderbare Trompeten-Stücke von bekannten Meistern zu Gehör. Als Chöre waren der Kirchenchor von Marbach am Walde mit sakralen Klängen und der Kirchenchor der Stadtpfarrkirche Zwettl mit südafrikanischen Liedern zu hören. Die bekannte Gruppe Engelholzmusi spielte volksmusikalische Weisen.

Der militärische Einsatzleiter der österreichischen Hilfstruppe, Markus Bock, berichtete abschließend über die schlimmen Zustände nach der Erdbeben-Katastrophe, was erheblich berührte.

Die zahlreichen Konzertbesucher in der Stiftskirche waren begeistert und spendeten ihre Beiträge, sodass mitsamt großzügiger Spenden der Zwettler Gewerbetreibenden eine Summe von 12.625 Euro für Hilfe im Erdbebengebiet gesammelte wurde. Viele Besucher nahmen sich auch noch Erlagscheine mit, um einen weiteren Betrag zu überweisen. Nach der Veranstaltung lud Abt Johannes zur Agape ins Stift ein.

