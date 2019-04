Benefizlauf der Privaten NMS Zwettl und der Schulen der Franziskanerinnen Zwettl zugunster der Partnerschule Santa Bernardita in La Union, Peru.



Laufen, walken oder gehen Sie am DI, 21.05.2019 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr eine oder

mehrere Runden am 10.000 Schritte-Weg der PNMS Zwettl (1,15 km

pro Runde).



• Pro Runde freiwillige Spende.

• Keine Anmeldung erforderlich!

• Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!

• Ab 1900 Uhr Mohnnudeln essen im Speisesaal der Schulen der

Franziskanerinnen.

• Umkleide- und Duschmöglichkeiten direkt in der Schule.