Zwettl übergibt Scheck an „Stimmen für Afrika“

Die Summe resultiert aus dem Erlös des „Mut-Mach-Konzertes“ mit Elisabeth Engstler und der Zwettler Big Band im April. Die Stadtgemeinde Zwettl lud zu dieser Benefizveranstaltung ein, um den Verein, der bereits seit zehn Jahren Hilfsprojekte in Burkina Faso und der Republik Benin realisiert, zu unterstützen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden von „Stimmen für Afrika“ in Westafrika viele Brunnen gebohrt, Schulklassen und Krankenstationen gebaut, mit Patenschaften Familien unterstützt und durch Spenden Kindern die Möglichkeit gegeben, in die Schule zu gehen. „Wir möchten das Engagement des Vereins, sich für arme Regionen in Afrika einzusetzen, mit dieser Aktion würdigen“, erklären Bürgermeister Mold und Vizebürgermeister Wiesmüller.