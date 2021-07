Von der Abfahrt bis zum Abschluss zeigte Willi Stöcklhuber wieder sein Talent als Organisator und Manager. Die Kosten der Busfahrt übernahm wieder die Firma Robert Mörth aus Neuhof, der Chauffeur war der Vater Karl Mörth. Begonnen wurde dieser Tag mit einem Besuch im Museum Niederösterreich im Landesregierungsviertel St. Pölten. Das Haus der Geschichte zeigte unter dem Motto „I wer narrisch“ das Jahrhundert des Sportes. In fünf Kapiteln beleuchtet die Ausstellung die Geschichte von faszinierenden Persönlichkeiten und Mannschaften von spektakulären Siegen und Niederlagen. Zu sehen sind unter anderem Franz Klammers Olympiamedaille von Innsbruck 1976, ein Schwimm-Anzug von Markus Rogan, ein Bahnrennrad von Max Bulla oder ein Bildfunkgerät aus dem Jahr 1960. In Kooperation mit dem Sportland Niederösterreich entstanden sieben interaktive Stationen, diese laden dazu ein, sich beispielsweise als Skirennfahrer in Slalom oder als Sportreporter zu versuchen.

Im Haus der Natur sah man rund 40 lebende, einheimische Tierarten, die in Aquarien, Terrarien und in einem Formicarium leben. Auch präparierte Tiere des Waldes wie Rehe, Wildschweine und ein Elch waren ausgestellt. Gleich daneben befindet sich das Donaubecken mit Karpfen, Welsen und sonstigen Bewohnern dieses Lebensraumes. Der Besuch auf der Galerie des Landtagssaales, wo über NÖ Pflege und Betreuungszentren und dem Ausbau und Investitionsplan 2020 bis 2030 diskutiert wurde, war für viele einmalig.

Für alle Beteiligten war der Empfang durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine große Überraschung. Persönliche Gespräche waren mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister möglich. Beim Klangturm konnte der Ausblick bei schönem Wetter genossen werden, auch der Besuch der Kapelle im Landhaus und dem Dom von St. Pölten standen am Programm. Mehrere musikalische Einlagen beim Vereinswirt Huber in Rappoltschlag und ein Buffet bildeten den Abschluss.