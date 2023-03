1.000 Euro für Therapien für ein Mädchen

Der Benefizverein Waldviertel mit Sitz in Arbesbach lud ins Klubgasthaus Martin Huber in Rappoltschlag ein. Der Verein von Obmann Willibald Stöcklhuber, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Weitergabe von Spenden an unschuldig in Not geratene Familien und Kinder mit Beeinträchtigung.

Im November 2022 erhielt der Verein vom Land Niederösterreich eine Dank- und Anerkennungsurkunde für 20 Jahre unermüdlichen Einsatz im Bezirk Zwettl und Umgebung. Ein Duplikat davon wurde nun an Klub-Wirt Martin Huber übergeben, der einen würdigen Platz in seinem Lokal dafür hat. Bei der Zusammenkunft wurde zudem ein Blick in die Zukunft des Vereins geworfen. Der vielbewährte Waldviertler Advent in der Pfarrkirche Bad Traunstein wurde mit 18. November dieses Jahres fixiert. Weiters wurden ein Wandertag sowie eine größere Veranstaltung in Waldhausen besprochen.

Der Schwerpunkt des Vereines liegt jedoch auf Unterstützung für in Not geratene Familien, dies ist nur durch Mithilfe von vielen Firmen und Privatpersonen möglich. So übergaben Obmann Willibald Stöcklhuber und Mitglieder des Benefizvereines Waldviertel eine Spende von 1.000 Euro an ein Mädchen, das nach mehreren Operationen dringend Therapien benötigt. Die Spendensumme wurde von der Firma GeRu aus Martinsberg zu Verfügung gestellt. Der Name des Mädchens und dessen Familie bleibt zum Schutz dieser anonym.

Besprechung des Benefizvereines Waldviertel: Bürgermeister Christian Seper, Schriftführer Wolfgang Ableitinger, Kassier Klaus Neumüller, Club-Wirt Martin Huber, Obmann Willibald Stöcklhuber, Nadine und Verena Bichl. Foto: Franz Pfeffer

