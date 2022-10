Baustart für Sammelzentrum: Gemeinsame Müllentsorgung

Spatenstich in Bernschlag. In der Katastralgemeinde von Allentsteig wird in den kommenden Monaten ein gemeindeübergreifendes Wertstoffsammelzentrum (WSZ) gebaut. Es ist das erste derartige Projekt im Bezirk. Nach langer Planung erfolgte nun der offizielle Baustart im Beisein zahlreicher Bürgermeister, Vertretern des Gemeindeverbands sowie der Bau- respektive Planungsfirmen Leyrer + Graf und Hydro Ingenieure Krems.

Die Gemeinden Echsenbach, Schwarzenau und Allentsteig entschieden sich bereits vor geraumer Zeit für eine Kooperation bei der Müllentsorgung und wählten Bernschlag, genauer gesagt den hiesigen Bahnhof, wegen der zentralen Lage und dem guten Verkehrsanschluss als Standort aus. Die Gesamtfläche des Areals liegt bei rund 11.000 Quadratmetern. Der Platz dürfte bei dem anhaltenden Trend der steigenden Abfallmengen auch nötig sein. Die Zu- und Abfahrt zum Wertstoffsammelzentrum soll durch den Einsatz eines speziellen Zutrittssystems gesteuert werden.

So soll das neue Wertstoffsammelzentrum aussehen. Herzstück der neuen Anlage ist die überdachte Lagerfläche. Für die Planung zeichnet die Firma Hydro Ingenieure Krems verantwortlich. Ausführende Baufirma ist die Firma Leyrer + Graf. Foto: GV Zwettl

Im Wesentlichen besteht der Standort aus einer überdachten Lagerfläche mit Problemstoffsammelraum, einer Wertstoffsortierhalle mit zwölf überdachten Container- und zwei Reservestellflächen. Auch eine Lagerfläche für Grünschnitt und eine Müllinsel mit einem neuen Tierkörpersammelcontainer sind geplant. Einige Containerflächen werden mit einem Wiegesystem ausgestattet, sodass auch kostenpflichtige Abfälle angenommen und nach Gewicht verrechnet werden können. Das Dach soll eine Photovoltaik-Anlage bekommen. Die Gesamtkosten liegen bei rund zwei Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Juni 2023 geplant.

Neue Anlage soll auch Wartezeiten verkürzen

GV-Obmann Andreas Maringer zeigt sich besonders erfreut über den Baustart. „Aufgrund der ständig steigenden Abfallmengen und dem damit verbundenen großen Andrang zum direkten Entsorgen von Abfällen auf den bestehenden Altstoffsammelzentren, kommt es manchmal zu etwas längeren Wartezeiten bei der Abfallablieferung. Mit dem neuen Wertstoffzentrum ermöglichen wir eine rasche und unbürokratische Abgabe der Abfälle zu ausgeweiteten Öffnungszeiten“, betont er. Enormer Mehrwert des großen regionalen Wertstoffsammelzentrums sei auch, dass die extrem aufwendige Nachsortierung, wie etwas von Sperrmüll, vor Ort vorgenommen wird.

„Somit muss weit weniger Abfall in die teure Verbrennung geschickt werden, was wieder eindeutig im Sinne einer nachhaltigen Kreislauf- und Recyclingwirtschaft ist“, ergänzt Maringer.

