Poly live – ein Event mit Tradition in Griesbach

Direktor Martin Ambros begrüßte mit seinem Lehrerteam Vertreter der Wirtschaft, der umliegenden Gemeinden, der Schulaufsicht und Lehrergewerkschaft, Direktorinnen der benachbarten Schulen und zahlreiche interessierte Eltern und Schüler in der PTS Griesbach.

Bildungsmanager Alfred Grünstäudl betonte in seinen Grußworten, dass es die PTS Griesbach ganz genau verstehe, die Talente jedes einzelnen Schülers zu fördern, was sich nicht zuletzt in den zahlreich gewonnen Landes- und Bundesbewerben widerspiegelt.

Abgeordneter zum Nationalrat Lukas Brandweiner hob Im Rahmen der Veranstaltung die gute Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und der Polytechnischen Schule als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Schule hervor.

In Gesprächsrunden mit diversen Wirtschaftstreibenden erhielten die zukünftigen Berufseinsteiger Einblicke in die unterschiedlichen Berufssparten. Schüler aus den diversen Fachbereichen zeigten, wie praktisches Arbeiten in der PTS funktioniert. Unterstützt wurden sie dabei von Facharbeitern. Die Tourismusgruppe sorgte außerdem mit dem traditionellen „Poly-Xöchten“, Gulaschsuppe, Hot-dogs, frisch zubereitetem Popcorn aus der schuleigenen Popcornmaschine, sowie mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste.