WorldSkills 2022: Zwei Zwettler am Start

Werbung

Unter den elf Teilnehmern aus Niederösterreich sind mit Carina Warisch und Jonas Schulner auch zwei Zwettler am Start. Carina Warisch lebt in Schloss Rosenau und tritt im Bewerb „Hotel Rezeption“ an. Sie arbeitet im Hotel harry’s home in Wien im 20. Bezirk. Jonas Schulner kommt aus Groß Gerungs und geht mit Oliver Waily aus Waldenstein im Teambewerb „Betonbau“ an den Start. Beide arbeiten bei Leyrer + Graf.

Das Ticket für die World Skills errangen die Lehrlinge durch ihre Erfolge bei den Heim-Europameisterschaften in Graz im vergangenen Jahr, bei denen insgesamt 33 Medaillen errungen wurden.

Die WorldSkills 2022 in Shanghai, die von 12. bis 17. Oktober stattfinden, stehen unter dem Motto „Master skills, change the world“. Im „National Exhibition and Convention Center“ in Shanghai sind insgesamt elf Areale mit mehr als 300.000 Quadratmetern für die 63 Berufswettbewerbe eingeplant.

Im WIFI Oberösterreich in Linz fand in der Vorwoche der erste offizielle Trainingsauftakt des österreichischen Teams statt. Drei Tage lang wurde dabei fleißig auf den Wettbewerb hintrainiert.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.