Gemeinde Kottes startet mit großen Projekten

Neben dem Rechnungsabschluss 2022 und dem Nachtragsvoranschlag für 2023 standen 13 weitere Punkte auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Kottes-Purk.

Das größte Vorhaben ist die Sanierung der Volksschule wegen der enormen Stromkosten. Dieses Projekt soll ab 2024 auf drei Etappen durchgeführt werden, mit der Planung und Aufstellung des Finanzierungsplanes wird noch 2023 begonnen. Die Kosten werden sich laut Grobkostenschätzung auf rund 800.000 Euro belaufen. Die Vergabe an das bewährte Bau- und Projektmanagement Wolfgang Teuschl wurde einstimmig beschlossen. Unter den nächsten Punkten waren die Förderungsanträge für die Wasserversorgungsanlage in Elsenreith und die Übernahme in die Erhaltung der von den Straßenmeistereien Ottenschlag und Spitz adaptierten Bushaltestellen im Gemeindegebiet.

Bewerbung von Glasfaseranschlüssen startet.

Der geplante Glasfaserausbau wurde von Bürgermeister Josef Zottl anhand einer genauen Skizze ausführlich erörtert, auf der die Einteilung in „grüne Zone“ (Kerngebiet) und „gelbe Zone“ ersichtlich war. Den Zuschlag für den Ausbau hatte die nöGIG erhalten. Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich 42 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz anschließen. Die Werbung um Teilnehmer und die Sammelphase – vorerst in der grünen Zone – laufen bis Ende August, der Baubeginn erfolgt nächstes Jahr. Der Beschluss dafür erfolgte einstimmig.

„Sehr gut“ für Rechnungsabschluss. Nach dem Kassabericht von Prüfungsausschuss-Obmann Herbert Nastl erläuterte der Bürgermeister den Rechnungsabschluss 2022, beginnend mit den Worten: „Es schaut sehr gut aus!“ Der Endstand des kumulierten Haushaltspotenzials 2022 beträgt 221.250,63 Euro. Die Gesamtverschuldung per 31. Dezember 2022 beläuft sich auf 746.323,93 Euro, der gesamte Kassenbestand beträgt 606.998,81 Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung somit 95,89 Euro. Gegenüber dem Vorjahr konnte somit eine deutlich verbesserte Finanzgebarung erzielt werden. Herbert Nastl zollte dafür den Verantwortlichen großes Lob und vergab ein „Sehr gut“. Die größten Posten im Nachtragsvorschlag sind der Neubau des Feuerwehrhauses Purk, der Ordinationszubau Lernet/Köll, Straßen und Wege sowie die Wegerhaltung. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig.

