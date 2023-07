Zubau für Kindergarten Langschlag in Aussicht

Nachdem bereits zahlreiche Gemeinden im Bezirk Zwettl in einen Ausbau der Kinderbetreuung investieren, starten nun auch Überlegungen in Langschlag. 2024 soll die Betreuungsoffensive des Landes NÖ mit kleineren Gruppen und dem Kindergarten ab zwei Jahren umgesetzt werden.

Konkret will die Gemeinde Langschlag dafür in einen Zubau zum Kindergarten investieren. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Grundsatzbeschluss dafür getroffen. „Wir werden jetzt in die Bedarfserhebung und Planung starten. Dann werden wir sehen, was machbar wäre“, schildert Bürgermeister Andreas Maringer.

Der Kindergarten Langschlag umfasst derzeit drei Gruppen. Mit einem Zubau könnte man auf vier aufstocken und auch die Kleinkinderbetreuung ermöglichen. „Wenn der Bedarf gegeben ist und das Projekt halbwegs kostengünstig ist, könnten wir den Zubau im kommenden Jahr umsetzen“, betont der Bürgermeister.

Daneben wurde auch über die Licht-Umrüstung der Schulen entschieden. Die gesamte Beleuchtung von Volks- und Mittelschule soll auf LED umgestellt werden. Das Ganze soll in drei Phasen passieren. Den Anfang macht bereits heuer der Turnsaal, dessen Vorraum und die Umkleiden. 2024 soll dann die Volksschule folgen. 2025 macht die Mittelschule den Abschluss der Umstellung. „Damit werden die Schulen deutlich energieeffizienter und auch die Beleuchtung wird wieder auf einen modernen Standard gehoben“, sagt Maringer.