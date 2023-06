Tagesbetreuung in Etzen ist fix

Groß Gerungs setzt den nächsten Schritt im Ausbau seines Kinderbetreuungsangebotes. Im Gemeinderat fiel der Grundsatzbeschluss, dass in den freiwerdenden Räumlichkeiten des Kindergartens bei der Volksschule Etzen eine Tagesbetreuungseinrichtung untergebracht werden soll. Die zwei Kindergartengruppen, die dort aktuell noch untergebracht sind, werden im Herbst in den nun fertiggestellten Neubau übersiedeln und schaffen so Platz für mehr Betreuungsangebote.

„Bei Bedarf wären zwei Tagesbetreuungsgruppen möglich“, erklärt Bürgermeister Christian Laister (ÖVP). Auch Kooperation mit umliegenden Gemeinden stehen im Raum. Mit entsprechendem finanziellen Beitrag könnten auch andere Orte das neu geschaffene Angebot nutzen.

Bad Traunsteiner Verein übernimmt Betreuung

Den Betrieb der neuen Einrichtung wird die Gemeinde dem Verein NÖ-Kinderbetreuung aus Bad Traunstein überlassen. „Der Verein ist bereits mit 14 Gruppen an 13 Standorten tätig und wir wollen uns mit unserer Einrichtung anschließen“, schildert Laister. Zuvor soll es jedoch noch einige Umbau- und Adaptierungsarbeiten geben. So werden ein Ruheraum eingerichtet und weiter Spielgeräte angeschafft. Die Kosten liegen bei 53.000 Euro. Die vorläufigen Erhaltungskosten schätzt der Bürgermeister auf rund 41.000 Euro im Jahr.

Der Antrag stieß im Gemeinderat auf universellen Zuspruch. SPÖ-Stadtrat Kolja Deibler-Kub begrüßte etwa den Beschluss und freute sich, dass damit „eine langjährige Forderung der SPÖ umgesetzt wird“. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass damit nur die Mindestvorgaben des Landes NÖ realisiert wird. „Es gäbe noch viel Verbesserungspotenzial, so ist die Betreuung nur bis Mittag kostenfrei. Jedes Kind sollte das Recht auf eine ganztägige kostenlose Betreuung haben. Wir werden daran arbeiten, dass die Mindestvorgaben nur der Anfang sind“, verkündete er.

Wie es in der Tat mit der Kinderbetreuung über dieses Jahr hinaus in Groß Gerungs weitergeht, ist momentan noch ungewiss. Die Betreuungsoffensive des Landes NÖ mit einer Höchstkinderzahl von 22 pro Gruppe und dem Kindergarten ab zwei Jahren liegt in der Luft. „Es gab entsprechende Erhebungen und wir haben damit den Bedarf für drei zusätzliche Gruppen“, betont Laister. Den Platz für ein Gebäude dieser Größenordnung zu finden sei derzeit schwierig. Im Laufe des Herbstes und des kommenden Jahres würde es laut dem Bürgermeister aber weitere Entscheidungen zur Thematik geben müssen.

Verkehrsverbund reklamiert Leihgebühren

Neben der Tagesbetreuung standen natürlich noch weitere Punkte auf der Tagesordnung. Groß Gerungs stellt seit heuer, wie zahlreiche andere Gemeinden auch, Klimatickets gegen eine Gebühr zum Ausleihen zur Verfügung. Nun traf aber vonseiten des Verkehrsverbundes die Nachricht ein, dass die Leihgebühren nicht den Nutzungsbedingungen entsprechen und die Tickets kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Falls dies nicht so passiert, könnte die Gemeinde im kommenden Jahr keine Tickets mehr bekommen.

„Wir haben uns bei den Ausleihbedingungen an die empfohlenen Vorgaben von NÖ.Regional gehalten und es genauso wie andere Gemeinde auch gemacht“, erklärte Bürgermeister Christian Laister. Für den Rest des Jahres sollen die bestehenden Gebühren von 10 Euro pro Tag bestehen bleiben, da der neue Umstand beim Beitritt zur Aktion nicht bekannt gegeben wurde.

Gemeinderat Markus Kienast (GERMS) plädierte auf der anderen Seite für die Abschaffung der Ausleihgebühr: „Wenn gesagt wird, dass es gratis sein soll, dann sollten wir uns auch daran halten. Das Schnupperticket soll ja schließlich von möglichst vielen Leute ohne Hürde genutzt werden.“ ÖVP-Gemeinderat Karl Einfalt betonte im Gegenzug, dass man die Leihgebühr eher als Verwaltungsaufwand sehen müsste.

Schwellenwert zu hoch oder niedrig?

Uneinigkeit herrschte auch bei einem Beschluss zur sogenannten Schwellenwertverordnung. Seit nunmehr 13 Jahren liegt diese bei 100.000 Euro. Was bedeutet das? Aufträge, die von Gemeinden über diesem Wert vergeben werden, müssen dadurch öffentlich ausgeschrieben werden. Darunter können sie direkt an Firmen vergeben werden. Im Gemeinderat stand nun die Abstimmung zur weiteren Verlängerung der Verordnung bis Ende des Jahres an.

Eine Gegenstimme kam dabei von Markus Kienast: „Ich halte den hohen Schwellenwert für grundverkehrt. Gerade bei öffentlichen Aufträgen ist es wichtig, dass möglichst breit gestreut wird.“

„Die Verordnung ist wichtig für die Gemeindefinanzen, um entsprechende kleinere Aufträge leichter handhaben zu können. Bei Ausschreibungen entstehen oft rund zehn Prozent an Zusatzkosten aufgrund des aufwendigeren Prozederes rundherum, was sich bei kleinen Projekten nicht rechnet“, betonte im Gegenzug Bürgermeister Laister. Der Schwellenwert bleibt damit bei 100.000 Euro.