Lenker griff nach Auffahrunfall zur Eisenstange

Am 14. Mai vergangenen Jahres kam es in Schwarzenau im Bezirk Zwettl zu einem Auffahrunfall mit anschließendem Wortgefecht der beiden Unglückslenker. Einer der beiden Lenker, ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen, landete in der Folge wegen fahrlässiger Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Nötigung auf der Anklagebank in Krems.

Angeklagter: „Ich habe mich bedroht gefühlt“

Er habe keine Drohung ausgesprochen, beteuerte der 55-Jährige und wollte nur aus Panik vor den zu Hilfe eilenden Angehörigen des Unfallgegners zu einer Eisenstange gegriffen haben: „Ich fühlte mich bedroht und bin in Panik geraten“, schilderte er. Er habe außerdem nicht einfach so abgebremst, sondern zuvor ein Blinkzeichen gesetzt. Dann habe es auch schon gekracht, sah sich der Angeklagte nicht als Unfallverursacher. Der andere Fahrer (20) habe durch Auffahren, Anblinken und einem gefährlichen Überholmanöver zuerst seinen Mandanten provoziert und auch gefährdet, führte Martin Führer, der Verteidiger des Beschuldigten, aus, und er plädierte auf Freispruch.

Freispruch im Zweifel

Da die Zeugen widersprüchliche Angaben machte, keimten Zweifel auf, und es erfolgte letztlich ein Freispruch für den 55-Jährigen in allen Anklagepunkten. Nicht rechtskräftig.