Pianist beeindruckte bei Kerzenlichtkonzert im Stift Zwettl

Ungeachtet des durch die Fenster hinter dem Konzertflügel stark in den Saal einströmenden Sonnenlichtes, blieben die „Kerzenlicht-Konzerte“ beim letzten Konzert der Saison 2022, das am Sonntagnachmittag des 23. Oktober im Festsaal des Stiftes Zwettl stattfand, ihrem Motto treu: Kerzen wurden entzündet. Für die strahlende Stimmung sorgte aber der Pianist Robert Pobitschka mit seinem Soloprogramm.

Am Beginn stand Mozarts schlank und mit klarem Verlauf musizierte Sonate in B-Dur. Leider minderte die hallige Akustik des Festsaales die Wirkung. Es folgten drei Preludes von Sergej Rachmaninoff. Feierlich und klangstark das erste in B-Dur, sehr berührend und innig gespielt das folgende Prelude in Ges-Dur, virtuos und präzise das dritte, an helle Glockentöne erinnernde Prelude gis-Moll. Auch hier leider Verzerrungen des Klanges durch den Hall im Raum.

Es folgten zwei Eigenkompositionen Pobitschkas: „Wasser ist Leben“ (2007) und „An eine Unbekannte“ (2022). Das erste Werk malt mit freien, oft atonalen Stilmitteln Wirkungen des Wassers und kann als durchaus originäre künstlerische Äußerung angesehen werden und beeindruckte als solche auch die Zuhörer. Das zweite steht stilistisch in diametralem Gegensatz und erinnert mit seiner einschmeichelnden Melodie an ein Chanson. Letzter Programmpunkt waren vier Walzer von Frederic Chopin.

Für den anhaltenden Applaus bedankte er sich mit der Sarabande aus Johann Sebastian Bachs Partita I als Zugabe.

