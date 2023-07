Sechs Schweiggerser radelten 1.180 Kilometer nach Rom

Am 9. Juni starteten die sechs Radler Harald Fügerl, Walter senk, Josef Schaden, Josef Hörndl, Bernhard Zellhofer und Günther Prinz um 7 Uhr in der Früh bei 13 Grad und Regen in Schweiggers los. Am 18. Juni erreichten sie mit ihren Rennrädern um 16 Uhr bei strahlendem Wetter und 32 Grad im Schatten den Petersplatz.

Dazwischen lagen zehn Tage mit vielen Highlights, besonderen Landschaften und prachtvollen Sehenswürdigkeiten außerhalb von Autobahnen die in Erinnerung bleiben.

Die Tour führte zuerst quer durch ganz Österreich. „Dabei überquerten wir die Donau, radelten über den Triebener Tauernpaß und verließen das Land in Thörl-Maglern Richtung Italien. Durch das Kanaltal fuhren wir bis San Daniele und verkosteten den berühmten Schinken – wirklich empfehlenswert. Dann ging es weiter in die Poebene, wo die großen Städte Ferrara und Bologna verkehrstechnisch einige Herausforderungen brachten“, erzählt Bürgermeister Josef Schaden.

Dann wäre es sehr hügelig geworden. „Von Tag zu Tag wurde es wärmer und die Anstiege herausfordernder. Besonders in der Toskana, die zwar landschaftlich einen besonderen Reiz hat, aber auch 'giftige' Anstiege“, weiß jetzt das Radler-Sextett aus Schweiggers. Ein besonderes Erlebnis war für sie die Einfahrt in die historische Altstadt von Siena durch ein Stadttor. Ebenso die Stadt Montepulciano, die oben auf dem Berg liegt. Den letzten Tag rollten wir durch die flachen Hügel Lazios bis nach Rom. Die Einfahrt nach Rom auf den Petersplatz war für mich beeindruckend und eine der schönsten Raderlebnisse überhaupt“, meint Josef Schaden.

Zurück ging es dann am 19. Juni mit dem Bus.