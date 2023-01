Ehrung für Engagement in Schweiggers

Werbung

Helmut Altmann wurde für seinen besonderen Einsatz beim Roten Kreuz eine besondere Ehrung zuteil. Er ist nämlich seit 1965 für die Blutspendeaktionen in der Gemeinde Schweiggers verantwortlich.

Jetzt ist er, nach 60 Jahren, in dieser Funktion in den Ruhestand getreten, und das Rote Kreuz ließ es sich nicht nehmen, Helmut Altmann und seine Gattin Martha, die ihm bei den Aktionen seit Jahrzehnten zur Seite steht, besonders auszuzeichnen. Neben dem in Glas gravierten „Danke“ der Blutspendezentrale wurde Martha Altmann das Goldene Verdienstzeichen und Helmut Altmann das Große Ehrenzeichen des Roten Kreuzes Niederösterreich in Silber verliehen.

Helmut Altmann war in den 70er- und 80er-Jahren auch im Rettungsdienst der Bezirksstelle Zwettl tätig. Das Blutspenden in Schweiggers hat er nun Altbürgermeister Johann Hölzl übergeben, dieser wird dabei weiterhin von Martha Altmann unterstützt.

