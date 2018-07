Vor fünfeinhalb Jahren haben sie sich getrennt, jetzt stehen sie – (fast) in der Ur-Besetzung – wieder gemeinsam auf der Bühne: „Stoahoat & Bazwoach“. Eines der ersten Reloaded-Konzerte fand am Freitag, 13. Juli, auf Einladung des Vereins „dasKonzept“ im ehemaligen Kino Groß Gerungs statt, was gleich in zweifacher Hinsicht für Reminiszenzen sorgte.

Schon als die vier Musiker – Johannes Teuschl, Thomas Mayerhofer, Florian Weiß und Josef Koppensteiner – die Bühne betraten, gab es Begeisterungsstürme seitens des Publikums, das großteils aus „alten“ Fans der Volxmusik-Gruppe bestand. Viele Jahre lang traten „Stoahoat & Bazwoach“ sehr erfolgreich auf und waren weit über ihre Waldviertler Heimat hinaus bekannt, ehe sie – nach mehreren Umbesetzungen – im Dezember 2012 ihr Abschiedskonzert gaben.

Florian Weiß hatte jetzt die Idee einer Wiedervereinigung und startete einen Rundruf unter seinen Kollegen: Wer ist mit dabei? Seit einem Jahr wird nun bereits wieder fleißig geprobt. „Vorerst ist für zwei Jahre geplant, dass wir immer wieder Auftritte geben“, so Johannes Teuschl.

Mit dabei ist natürlich auch die langjährige Wegbegleiterin der Musiker, die „Grande Dame“ der Mundartdichtung Isolde Kerndl. „Aus ,meinen Buam‘ sind g‘standene Mannsbilder geworden. Und in der Zeit, in der wir nicht miteinander aufgetreten sind, sind s‘ auch alt geworden“, sorgte sie gleich zu Beginn für Lacher. „Aber sie haben noch immer den alten Schwung!“

Davon konnten sich die Zuhörer beim mehr als zweistündigen Programm („Mit einer Pause, weil die Holzbänke sind stoahoat“, so Teuschl) überzeugen. Gespielt wurden viele der alten, wohlbekannten Lieder, von „Unsa Dorf“ bis zum „Scheiberlbocha“, Lustiges und Zünftiges ebenso wie Nachdenkliches.

Isolde Kerndl las dazu „alte G‘schichten“, über Journalisten, d‘Jager, den Kameradschaftsbund, die Wiener Verwandtschaft bis zum „Viechdoktor“. „Die Jungen kennen s‘ eh noch nicht, und die Alten haben s‘ schon wieder vergessen“, meinte Isolde Kerndl zu ihren Texten, von denen viele von den Musikern vertont wurden und die nach wie vor sehr aktuell und zeitgemäß sind. Aber auch die, die ihre Geschichten noch nicht vergessen haben, haben sich wieder bestens amüsiert.

Achtung, gleich vormerken: Am 26. und 27. Oktober spielen „Stoahoat & Bazwoach“ zwei Konzerte im Körnerkasten in Rottenbach.