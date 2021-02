Der Unbekannte gelangte laut Polizei in der Nacht auf den 6. Februar durch unversperrte Außen- und Innentüren in die Küche im Erdgeschoß. Von dort gelangte er in das im ersten Stock gelegene Wohnzimmer und stahl aus zwei Brieftaschen Bargeld in der Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages. Zum Zeitpunkt der Tat schlief der Geschädigte im Raum, in der sich die Brieftasche befand. Der Zwettler bemerkte weder den Einbruch, noch den Diebstahl.