Spatenstich für Glasfaser in Zwettl

Der Glasfaser-Ausbau im Bezirk Zwettl geht in die nächste Runde. Die Gemeinden Waldhausen, Sallingberg und Großgöttfritz sowie die Erweiterung Zwettl-Ost (Oberwaltenreith, Stift Zwettl/Waldrandsiedlung, Edelhof, Mitterreith, Friedersbach, Eschabruck und Wolfsberg) feierten am 5. Juli den Spatenstich zu den nächsten großen Breitband-Projekten des Jahres. Allein in den drei Kernland-Gemeinden sollen 1.818 Haushalte und Betriebe ans Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Das Ausbau-Projekt Zwettl-Ost umfasst 1.144 Haushalte und Betriebe. Sieben Millionen Euro kostet der Ausbau durch die NÖgig in den Kernland-Gemeinden, 2,6 Millionen in Zwettl. In Summe müssen 121 Kilometern an Trassen verlegt werden.

„Schon 2018 diskutierten wie über ein schnelleres Internet. Umso mehr freut es mich, dass nun der Ausbau startet“, betonte Waldhausens Bürgermeister Christian Seper beim gemeinsamen Spatenstich in seiner Gemeinde. Sallingbergs Bürgermeister Leopold Bock lobte indes die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Gemeinden. „Gearbeitet wird heuer an sechs verschiedenen Stellen und man rechnet mit einer Fertigstellung der Anschlüsse bis Juni 2024“, erklärte Johann Hofbauer, Bürgermeister von Großgöttfritz.

In Friedersbach kam es wiederum zum Spatenstich für Erweiterung im Zwettler Gemeindegebiet. „Dies ist ein bedeutender Schritt für die Stadtgemeinde Zwettl sowie für den ganzen Bezirk Zwettl. In der heutigen Zeit steigen die Anforderungen an die Kommunikationsinfrastruktur in allen Lebensbereichen. Eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ist unverzichtbar geworden“, meinte dabei Bürgermeister Franz Mold.

Erfreulich sei auch, dass die Förderungsmittel des ersten Calls der zweiten Breitband-Milliarde Anfang des Jahres veröffentlich wurden. Der Bund investiert insgesamt 275,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Niederösterreich.