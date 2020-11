In der Gemeinde Groß Gerungs gibt es zwei Gemeindefriedhöfe, jenen in Groß Gerungs und jenen in Griesbach. Für den Friedhof in Griesbach wurden nun 10.000 Euro für eine neue Urnenwand investiert.

Die Nachfrage nach Urnengräber sei auch in Griesbach in letzter Zeit gestiegen, deshalb wurde der über 200 Gräber umfassende Friedhof um eine Urnenwand erweitert. Darin enthalten sind zwölf Urnennischen. Die Arbeiten dafür übernahmen die Bauhofmitarbeiter, für die Steinmetzarbeiten sorgte die Firma Puhr, die die neue Urnenwand kurz vor Allerheiligen fertigstellen konnten.

„Die Urnennischen bieten für maximal vier Urnen Platz und sind mit einer Steinplatte verschlossen“, sagt Dominik Fuchs von der Friedhofsverwaltung. Am Gemeindefriedhof in Groß Gerungs gibt es bereits Urnennischen.