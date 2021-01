Die Lehrlingsausbildung gilt als zweite Säule des dualen Ausbildungssystems. An den Polytechnischen Schulen werden die Jugendlichen auf diesen weiteren Ausbildungsweg vorbereitet. Denn: „Das Handwerk hat goldenen Boden“ war in der Vergangenheit eine gängige Aussage. Diese Tatsache geriet langsam in Vergessenheit. Mittlerweile sind ausgebildete Facharbeiter wichtiger denn je.

Verzweifelte Lehrlingssuche

„Ich suche verzweifelt nach einem neuen Lehrling“, erklärt Installationsmeister Roland Weißinger, der momentan zwei Lehrlinge ausbildet. „Wir zahlen im Vergleich zu anderen Lehrberufen die besten Gehälter. In-stallateure beziehen ein Spitzengehalt, dennoch hatte ich keine einzige Ausbildungsanfrage im letzten Jahr“. Er meinte, dass viele Jugendlichen einem falschen Berufsbild noch immer den Vorzug geben.

Dir. Martin Ambros von der Polytechnischen Schule in Griesbach und Deutschlehrer Stefan Prinz verweisen auf die Erfolge der Schule an unzähligen Bewerben. Joachim Brand



Martin Ambros, Direktor der Polytechnischen Schule Griesbach, bestätigte die allgemeine Situation: „Ich weiß von ehemaligen Schülern, welche im Facharbeiterbereich mehr verdienen als ihre gleichaltrigen Kollegen, die einen akademischen Weg einschlugen.“ Aber zumindest im ländlichen Umfeld des Waldviertel würden die Jugendlichen den Wert ihrer handwerklichen Ausbildung sehr zu schätzen wissen.

Preise bei Wettbewerben

Rund fünfzig Prozent eines Geburtsjahrganges aus der Kleinregion besuchen die Polytechnische Schule in Griesbach. Danach schlagen sie eine Ausbildung in einem Lehrberuf ein. In Fachkreisen gilt diese kleine Schule mit zwei Klassen und 46 Schülern als Kaderschmiede für die weiterführende Lehrausbildung. Unzählige Preise von Wettbewerben zeugen von intelligenten Schülern und engagierten Lehrern.

Gegenwärtig findet der Unterricht als Fernunterricht am Computer zu Hause statt. Die Schüler wollen trotz des schwierigen Umfeldes lernen. „Zu Unterrichtsbeginn sitzen alle Schüler vor ihren Geräten und nehmen aktiv am Unterricht teil“, schilderte Deutschlehrer Stefan Prinz aus Arbesbach die gegenwärtige Situation. Trotz anderslautender Meldungen halten sich die Kontaktausfälle in Grenzen – „Wenn nicht gerade ein „black friday“ angesagt ist, geht alles gut“, bestätigte Schuldirektor Ambros Martin die ausreichenden Übertragungsmöglichkeiten.

Disziplinierte Schüler

Ähnliche Aussagen hört man von der größeren, vierklassigen Polytechnischen Schule in Zwettl. Eva-Maria Rester ist die Leiterin von 80 Schülern und zehn Lehrern. „Alle unsere Schüler haben Zugang zu einem privaten PC oder Lap Top. Wir sind wirklich froh, dass unsere Schüler so diszipliniert am Fernunterricht teilnehmen. Das Problem sind die fachpraktischen Fächer, die Berufsorientierung und die allgemeine Situation. Vorausschauend haben wir während Regelunterrichtszeit schon die berufspraktischen Wochen durchgeführt“, beschreibt die Schulleiterin die gegenwärtige Situation.

„Die Polytechnische Schule in Zwettl wird inzwischen als wichtige Institution für den weiteren dualen Ausbildungsweg betrachtet. Wir schaffen die Grundlage für die Ausbildung zu systemrelevanten Berufen“, ist Eva-Maria Rester überzeugt.

Wirtschaft braucht Fachkräfte

Von Seiten der Wirtschaftskammer hält man weiter an der guten Lehrlingsausbildung in Niederösterreich fest. „Der hohe Einsatz unserer Betriebe für die Ausbildung von Fachkräften ist ungebrochen – selbst in der Krise“, betonte Stefan Gratzl von der Bildungsabteilung der Wirtschaftskammer.

Anne Blauensteiner, Obfrau der Zwettler Wirtschaftskammer ergänzt: „Trotz der Coronasituation hat sich an der Wichtigkeit der Lehrlingsausbildung nichts geändert, denn die Nachfrage nach neuen Fachkräften ist weiterhin sehr hoch. Die Anzahl der Lehrstellen bei uns im Bezirk Zwettl blieb auch im vergangenen Jahr relativ konstant, wozu auch der Lehrlingsbonus 2020 beigetragen hat. Den Absolventen einer Lehre bietet die Lehrausbildung beste Chancen am Arbeitsmarkt und auch in ihrem zukünftigen Berufsleben.“