Feuerwehrfest Merzenstein wieder gut besucht

Vom 4. bis 6. August war heuer in Merzenstein wieder einiges los. Selbstverständlich, wenn die Feuerwehr zum Feuerwehrfest lädt.

Begonnen wurde am Freitag in der Festhalle der FamilieKramer, wo kulinarisches, wie Geselchtes angeboten wurde. Für die Schlagermusik sorgten DJ Rene und am Samstag die „GraDo Mander “ für gute Unterhaltung und Tanzmusik in der Festhalle. Die Feldmesse am Sonntag zelebrierte Moderator Andreas Büringer, die Kapellmeister Ernst Hackl musikalisch umrahmte. Anschließend gab es den Frühschoppen.

Vorbereitet wurde das Fest von Feuerwehrkommandant Marko Kramer und seinen Kameraden und von der Dorfgemeinschaft Merzenstein. Der Kommandant nahm auch die Begrüßung vor und freute sich über das Kommen der Ehrengäste und den guten Besuch. Besondern begrüßte er die Patinnen Anita Friedl, Helga Hahn, Maria Haider, Grete Koppensteiner, Andrea Kramer, Petra Kramer und Eva Maria Stern und bedankte sich mit einem Blumenstrauß. Die Besucher konnten zwischen Discobar, Seidlbar, Spritzerbar, Weinbar, Kaffee und selbst Gebackenem und einer guten Küche wählen. Der Reinertrag wird zur Finanzierung des neuen HLF 1 Fahrzeuges, welches am 29. August ausgeliefert wird, verwendet.