Glasfaserinformation in der Kammerbühne Ottenschlag

Zur Glasfaserinformation lud die Marktgemeinde Ottenschlag gemeinsam mit A1 in die Räumlichkeiten der Waldviertler Kammerbühne ein. Mehr als 120 Interessenten folgten dieser Einladung. Referent Paul Galuska von A1 informierte über das Ausbaugebiet, das Angebot, die beteiligten Partner und den zeitlichen Rahmen. Er beantwortete danach auch die zahlreichen Fragen, die aus dem Publikum kamen.

„Wir bauen in Ottenschlag - Fiber to the Home -, also Glasfaseranschlüsse für jedes Haus“, betonte der Breitbandbeauftragte. Dazu werden 34 Kilometer Kabel verlegt, wobei 17 Kilometer an Grabungen notwendig sein werden. Auf eine schonende Verlegung wird Wert gelegt. A1 investiert dabei rund 2,2 Millionen Euro in Ottenschlag. Angeboten werden dann Download-Geschwindigkeiten bis 1.000 Mbits/s und im Upload bis 250 Mbits/s. Im Businessbereich ist sogar noch mehr möglich.

Anschlusskosten

Drei Partner, A1, DREI und spusu bieten während des Ausbaus spezielle Tarife an. Der Anschluss bei der Grundgrenze kostet 300,-- Euro. Es wird ein offenes Netz angeboten. Das bedeutet, dass weitere 42 Provider, unter anderen das regionale Wvnet, ihre Angebote an den Kunden legen können. Der Anschluss kostet dann aber 600,-- Euro. Von der Grundgrenze weg bis zum Router kann jeder Hausbesitzer selbst tätig werden oder weitere Zusatzoptionen gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Sollte jemand erst nach dem Baubeginn einen Glasfaseranschluss benötigen, werden 1.000, - Euro Anschlusskosten verrechnet. Die derzeitigen Kupferleitungen bleiben vorerst bestehen, werden aber nicht mehr verbessert.

2024 nutzbar

Vom 6. November bis 2. Februar werden Spezialisten der drei Ausbaupartner jedes Haus und wenn nötig jeden Haushalt besuchen, um die einzelnen örtlichen Bedürfnisse abzuklären. Dabei sollen auch schon Verträge für die ersten 24 Monate der Glasfaserversorgung abgeschlossen werden. Bei den ersten Verkaufsgesprächen im Foyer der Kammerbühne waren die günstigsten Tarife mit 31,-- Euro im Monat (+Servicepauschale) zu sehen. Ab Februar 2024 werden die genauen Baupläne erstellt und kurz danach mit dem Bau der einzelnen Strecken begonnen. Wenn eine Straße mit den Anschlüssen fertig gestellt ist, können diese Anrainer bereits Glasfasergeschwindigkeit nutzen. Aus momentaner Sicht können im nächsten Jahr viele Bewohner von Ottenschlag bereits die neue Technik anwenden.