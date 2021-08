Erneut öffnete das Stift Zwettl seine Tore für ein Filmteam: Ruth Mader drehte hier in der vergangenen Woche für ihren neuen Thriller „Serviam. Ich will dienen“ – ein Film über Glaube und die Existenz Gottes.

Gedreht wurde im Kreuzgang, im Klostergarten, in der Orangerie und im Haupthof. Über den Inhalt möchte Mader noch nicht viel verraten, allerdings genoss sie die Dreharbeiten im Stift sichtlich (siehe Interview). Eine zentrale Figur hat die 27-jährige Maria Dragus inne. Die Schauspielerin feierte bereits als Pfarrerstochter in Michael Hanekes „Das weiße Band“ Erfolge: „Es ist hier sehr beruhigend, ich hatte das Gefühl, gleich Urlaub zu machen. In den Drehpausen ist es der ideale Ort, um in die Geschichte hineinzukommen“, erzählt Dragus im NÖN-Gespräch. Begleitet wurde das Team von Manfred Bretterbauer, der auch bei den Dreharbeiten zu Stefan Ruzowitzkys „Narziss und Goldmund“ sowie Adrian Goigingers „Der Fuchs“ (die NÖN hat berichtet) unterstützend wirkte: „Wir haben nichts dagegen, wenn bei uns gedreht wird. Wichtig ist uns, dass das klösterliche Leben nicht gestört wird“, erklärt er.

Logistik mit Leben im Stift nicht immer leicht

Um logistisch das Leben der Mönche mit den Dreharbeiten abzustimmen, brauche es jedes Mal eine Vorlaufzeit von etwa einem Jahr. „Es gilt, viel abzuklären, auch was die Denkmalpflege betrifft“, erklärt Bretterbauer. So wollte etwa Ruzowitzky den Kreuzgang beschneien lassen. „Das ging nicht, alles was mit Chemie zu tun hat, ist schwierig“, sagt Bretterbauer, der in solchen Fällen auch die Expertise von Restaurator Ralf Wittig hinzuzieht.

Das Stift diente auch schon als Kulisse für große, historische Filme, etwa zu Karl dem Großen, sagt Bretterbauer: „Da ist es für uns fast eine Verpflichtung: Das Filmteam braucht historische Räume, wir haben sie.“ Alle Filme mit dem Stift Zwettl als Hintergrund anzusehen, dazu sei er noch nicht gekommen, aber: „Gerade Serviam hört sich sehr spannend an.“

Die Dreharbeiten gehen mit 17. August für einen Tag weiter, dann wird mit 50 Komparsen gedreht. Der Kinostart ist für Herbst 2022 geplant.