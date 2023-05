Trafen sich zum Erfahrungsaustausch in Zwettl: Roland Deutsch (Projektmanager, südburgenland plus, Verein zur Förderung der Lebensqualität in der Region), Anne Blauensteiner (Stadtgemeinde Zwettl), Walter Temmel (LT-Präsident, Obmann südburgenland plus), Margit Nöhrer (Geschäftsführerin südburgenland plus, LAG–Management), Bettina Todt (Stadtgemeinde Zwettl), Franz Linsbauer, Franz Kazinota (Obmannstellvertreter südburgenland plus, Regionalmanagement Burgenland) und Josef Wallenberger (Verein Interkomm).

Foto: Stadtgemeinde Zwettl, Stadtgemeinde Zwettl