Finanzminister sprach bei Waldland in Zwettl mit VP Funktionären

„Dieser Besuch ist eine Auszeichnung und eine Wertschätzung für die Firmengruppe Waldland in Oberwaltenreith“ meinte Geschäftsführer Franz Tiefenbacher bei Veranstaltungsbeginn.

Im Anschluss begrüßte Geschäftsführerin Alexandra Gottsbachner rund 100 Funktionäre zu dieser Informations- und Diskussionsveranstaltung.

„Wir sind gut durch die Covidkrise gekommen und auf Grund unserer Maßnahmen und finanziellen Hilfen war die heimische Wirtschaft wieder voll auf Kurs. Der Ukraine Krieg hat aber die Welt auf den Kopf gestellt“ beschrieb Finanzlandesrat die gegenwärtige Situation.

„Bis zu Beginn des Angriffskrieges haben wir mit den Russen gut zusammengearbeitet. Jetzt ist die Welt eine andere“ meinte Ludwig Schleritzko lakonisch. Zum Thema Teuerung verwies er auf die konkreten Maßnahmen des Landes Niederösterreich. Dazu erwähnte er die Gutschrift beim Strompreis. Weiter Hilfsgelder gäbe es beim Schulstart, beim Wohnen, bei den Pendlern und bei den Heizkosten. Besonders wichtig ist dem Landesrat „die Menschen gut und sicher durch den Winter zu bringen“

Finanzminister Brunner beurteilte in seinem Referat die gegenwärtige Situation als sehr belastend und als multiple Krise. Dennoch sah er in der Krise auch eine Chance. Er versuche mehr Realitätssinn in die Situation einfließen zu lassen. „Ich hatte die Gelegenheit mit einer grünen Ministerin zwei Jahre zusammenzuarbeiten. Mehr Hausverstand ist gefragt und weniger Ideologie“ beschrieb er die Auffassungsunterschiede innerhalb der Koalition.

Beim großen Thema Teuerung beurteilte er die Ursache in den hohen Energiepreisen zu fünfzig Prozent. Lieferkettenprobleme aus der Pandemie und eine gewisse Überhitzung der Wirtschaft nach der Pandemie nannte er als weitere wichtige Gründe.

Im ausufernden Budgetdefizit von 80 Prozent sah er dennoch eine zukünftige Gefahr. „Nach diesem Winter müssen wir unser Budget wieder ins Lot bringen. Sollten uns die Rating Agenturen die Zinsrückzahlungen erhöhen, dann wird es wirklich ernst“ sagte Österreichs höchster Finanzchef.

Zu seinem einige Stunden zuvor getätigten Besuch an der Dienststelle des Finanzamtes Österreich in Horn, fand der Finanzminister in Oberwaltenreith, nur lobende Worte.

Die Dienststellen des Finanzamts Österreich in den Waldviertler Bezirksorten leisten großartige Arbeit. „Wir werden das Finanzamt in Horn demnächst digital besser ausstatten und zusätzliches Personal aufnehmen“ versprach Magnus Brunner und betonte nach NÖN Nachfrage den Erhalt der Dienststelle in Zwettl. Betroffen machte seine Aussage, wonach die Beamten teilweise beflegelt und auf bestimmten Internet Foren sogar bedroht werden. „Ich stehe hinter meinen Finanzbeamten. Es kann nicht sein, dass Beamte in der Öffentlichkeit nicht wagen, ihre Beschäftigung beim Finanzamt, anzugeben. Die Sicherheit der Beamten hat Priorität“

